ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Варненски моряк издаде рецептата за най-вкусния шаран за Никулден
Автор: Екатерина Монева 15:27Коментари (0)282
©
Интернет
Наближава Никулден!

А какво е празничната трапеза на 6 декември без традиционен пълнен шаран. Varna24.bg гостува на стар морски вълк - варненец, прекарал целия си живот като готвач по корабите. За своите 45 години плаване е обиколил целия свят, посрещайки на борда десетки празници. 

От стария тефтер той извади своята любима рецепта за Никулден и разкри какви са тънкостите на пълнения шаран

Рецепта

1 шаран - около 1,5 кг / 2 кг

За намазване 

сок от един лимон

краве масло или олио (но по негова препоръка нека е масло)

сол и черен пипер на вкус

Плънката:

2 глави лук

200 грама ориз

2 настъргани моркова

150 грама стафиди

1/2 ч.л мащерка

500 мл вода или рибен бульон

1/2 чаша орехи нарязани ситно

200 грама гъби

Подготовка на плънката:

Загрейте мазнината и задушете лука. Добавете нарязните гъби и настърганите моркови. А след няколко минути и ориза, който трябва да се задушава докато стане стъклен. Прибавете подправките, а също и сол и пипер (на вкус).

Когато плънката изстине напълнете шарана и зашийте!

Намажете с мазнина тавичка и налейте водата/бульона, а след това и вече напълнения шаран.

Пече се на 180/200 градуса за около час и половина.

Приятен апетит!


Още по темата: общо новини по темата: 3
03.12.2025 »
29.11.2025 »
13.11.2025 »






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Родена е в София на днешния ден преди 47 години
12:53 / 04.12.2025
Астролог: Предстои пълнолуние в Близнаци
10:25 / 04.12.2025
Стояна проговори за раздялата с Ивана: Връщане назад няма!
23:04 / 03.12.2025
Княгиня Калина: Винаги се разхождам с нож, подарък от зелените ба...
16:55 / 03.12.2025
Лили Иванова: Благодаря на Н.В. Цар Симеон II
16:04 / 03.12.2025
Български филм постави безпрецедентен рекорд в родното кино
09:21 / 03.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
"Еконт" спира част от услугите си
"Еконт" спира част от услугите си
09:09 / 02.12.2025
Почина Искра Димитрова
Почина Искра Димитрова
09:42 / 03.12.2025
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
Директорът на ИАРА: Ако рибар веднъж улови 2,5-килограмова риба, след това цяла година ползва на практика безплатно държавен ресурс
12:16 / 03.12.2025
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
Експерт: За баня от 6-8 квадрата, в момента за труд майсторите искат между 10-12 хил. лева
20:43 / 03.12.2025
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
Съвет към българите: Изчакайте до 1 януари
15:32 / 02.12.2025
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
Потребителите имат два месеца да прекратят договора с оператора без неустойка при повишение на тарифите
09:51 / 02.12.2025
Лоши новини за имотите в България
Лоши новини за имотите в България
15:19 / 02.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Хороскоп за деня
Аматьорски футбол
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Никулден 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: