Варненски моряк издаде рецептата за най-вкусния шаран за Никулден

А какво е празничната трапеза на 6 декември без традиционен пълнен шаран. Varna24.bg гостува на стар морски вълк - варненец, прекарал целия си живот като готвач по корабите. За своите 45 години плаване е обиколил целия свят, посрещайки на борда десетки празници.



От стария тефтер той извади своята любима рецепта за Никулден и разкри какви са тънкостите на пълнения шаран



Рецепта



1 шаран - около 1,5 кг / 2 кг



За намазване



сок от един лимон



краве масло или олио (но по негова препоръка нека е масло)



сол и черен пипер на вкус



Плънката:



2 глави лук



200 грама ориз



2 настъргани моркова



150 грама стафиди



1/2 ч.л мащерка



500 мл вода или рибен бульон



1/2 чаша орехи нарязани ситно



200 грама гъби



Подготовка на плънката:



Загрейте мазнината и задушете лука. Добавете нарязните гъби и настърганите моркови. А след няколко минути и ориза, който трябва да се задушава докато стане стъклен. Прибавете подправките, а също и сол и пипер (на вкус).



Когато плънката изстине напълнете шарана и зашийте!



Намажете с мазнина тавичка и налейте водата/бульона, а след това и вече напълнения шаран.



Пече се на 180/200 градуса за около час и половина.



Приятен апетит!