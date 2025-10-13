ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|В този филм Чарли Чаплин проговаря за първи път
Всъщност за "Великият диктатор“ е доста трудно да се пише просто като за филм, да се възприема просто като кино. Когато се пише за подобни филми, в крайна сметка се оказва, че се пише за историята, за исторически процеси и явления; от само себе си се натрапват паралели и сравнения с исторически личности. Това особено личи в текста на речта, която се чува в края на филма.
Той е сниман по време, когато международната общност осъжда Хитлер, но мнозина тайно се страхуват от него. Никой тогава все още, може би, не е можел да си представи мащаба на амбициите му. И никой не е можел да си представи ужаса, който се е случвал в концентрационните лагери. Така, че не може да се вини Чаплин, който в кратка сцена си представя концентрационен лагер като двор със затворници, които се разхождат в кръг с тежести на краката си. Като обикновен затвор.
Много е странно да гледаш сцените с "погром“ в гетото след, примерно, "Списъкът на Шиндлер“. "Великият диктатор“ понякога е едновременно забавен и ужасяващ. Но свободният, жизнерадостен смях, който предизвикват ранните филми на Чаплин, не се чувства тук. Да, има и по-романтични, даже мелодраматични моменти, при които (ако не е темата за Хитлер) филмът доста ще прилича на стандартна (макар и много сладникава) холивудска продукция от епохата.
Но, разбира се, най-голямата ценност на филма не е смехът, мелорамата или лириката. По онова време все още никой друг в киното не е опитвал да се заеме с толкова чувствителна тема като нацизма. Голямата заслуга на Чаплин, преди всичко, е именно защото я е повдигнал. И, разбира се, значението на филма е, защото, съзнателно или не, служи на някаква цел; защото основното му послание, неговият морал, е това, което има значение. И това "послание“, тази "поука“, присъства съвсем директно и изрично в края на филма, когато главният герой произнася легендарната си реч.
Разбира се, изричната "поука“ най-често е отличителен белег на лошите, дидактични филми. Но талантът и състраданието на Чаплин издигат филма далеч над всяка пропаганда. И такава изрична форма на изразяване на този морал е оправдана от целта на филма, от ужасите, които се разигравали в Германия по онова време.
Малкият бръснар се качва на подиума и започва да говори. И тогава, неочаквано, настъпва трансформация - той вече не е бръснар, а самият Чаплин. Това дори не е велик Актьор, а велик Човек. И той се обръща към нас, публиката, към всеки от нас. Ефектът от присъствието му е толкова поразителен, че изглежда сякаш Чаплин е на път да слезе от екрана и да влезе в стаята. И думите му, макар и просто реакция на случващото се тогава, през 1940 г., в един момент започват да звучат много съвременно точно и именно сега, в началото на 21-ви век г. И ефектът от присъствието му се засилва. Чаплин надхвърля не само пространството, но и времето. Речта му звучи крайно актуално. Някои днешни политици си заслужава да я препишат и да си подчертаят определени части от нея, пише actualno.
Неслучайно Алберт Айнщайн писал на Чарли Чаплин още преди звуковото кино:
"Това, на което се възхищавам в работата ви, е нейната универсалност. Не казвате нито дума, но целият свят ви разбира.“
И съвсем в своя весел стил Чарли Чаплин отговаря на Айнщайн:
"Вярно е, но вашата работа е още по-велика: целият свят ви се възхищава, а никой не ви разбира“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1724
|предишна страница [ 1/288 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Юлиан Костов застава срещу Ники Кънчев в битка за зрители
08:47 / 13.10.2025
Наша актриса ще черпи днес
08:30 / 13.10.2025
Даниел Бачорски: Правих с нея секс, докато тя беше бременна от др...
20:14 / 12.10.2025
Силвена Роу разкри коя е храната на дълголетието
19:49 / 12.10.2025
Наричаха я Желязната лейди на телевизионния екран. След първия ра...
15:13 / 12.10.2025
И Светльо Витков подреди Слави: Страхливецът умира всеки Божи ден...
14:33 / 12.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Сашка Васева: Готова съм
09:30 / 12.10.2025
Задаващ се циклон носи нови значителни валежи!
15:24 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS