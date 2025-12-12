ИЗПРАТИ НОВИНА
Учен от НАСА: Христос не е роден през 1 година сл. Хр. нито на 25 декември
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:02
©
Исус Христос не е роден през 1 година сл. Хр., нито на 7 януари, както вярват православните християни, нито на 25 декември, както вярват католиците, твърди учен от НАСА.

Християнските вярвания наскоро бяха разклатени от планетарния учен от НАСА Марк Матни. Той определи точната природа на така наречената Витлеемска звезда - същата Звезда на напътствията, която е довела мъдреците до Витлеем до раждането на Исус. Това, от своя страна, е позволило на експертите да определят точната дата на историческото събитие., предава Daily Mail.

Ученият посочи точните дати – година, месец, ден и дори час, в които, според него, е роден Исус. Точната дата на раждането на Спасителя е спорна. Библията не предлага окончателни указания. Но има косвени улики – астрономически. Планетарният учен ги е използвал, основавайки изследването си на разказа от Евангелието на Матей за влъхвите – мъдреци, които отишли да се поклонят на младенеца Исус. Те го намерили благодарение на ярък обект в небето, който им позволил да се ориентират.

В Евангелието на Матей се казва, че по пътя си към Витлеем, влъхвите "видяха звездата Му на изток...“ "И ето, звездата... вървеше пред тях, докато дойде и застана над мястото, където беше Детето“ (Матей 2:2-9).

Сред астрономите и планетарните учени са популярни две хипотези. Някои смятат, че яркият обект в небето е създаден от съвпад на гигантския Юпитер с друга планета – Сатурн, може би Венера. Или със звездата Регул, най-ярката в съзвездието Лъв.

Други предлагат комети за Витлеемската звезда – предимно Халеевата комета. Всъщност, древни китайски хроники съдържат разкази на също толкова древни китайски астрономи за наблюдение на небесно тяло, което съвременните им колеги идентифицират като Халеевата комета. Тя се е появила през 12 г. пр.н.е. Но не се е държала толкова странно, колкото "Витлеемската звезда“.

Как би могла да спре движеща се "звезда“?

Преди много години, докато посещавал планетариум и слушал лекции за възможния произход на Витлеемската звезда, Метни повярвал в кометната хипотеза. Той изучил множество древни китайски астрономически записи за различни комети и в крайна сметка открил различна – не Халеевата комета. Според изчисленията на учения, поведението на тази комета съвпадало точно с описанията на Матей и влъхвите.

Учените все още не знаят кое небесно тяло се е приближило до нас, а и данните мълчат по темата. Кометата най-вероятно е била дългопериодична комета, която обикаля около Слънцето на всеки хиляди години. Тя е пристигнала, когато се е родил Исус, и няма да се върне скоро.

Матни усъвършенства траекторията на кометата около Земята и реконструира видимото ѝ движение по небето. Оказа се, че след като се е появила на изток, кометата се е движила известно време в същата посока като земната орбита. Блясъкът на небесното тяло се е увеличил - точно като този на междузвезден извънземен днес. А отвън - за Влъхвите - "маневрата“ изглеждаше сякаш звездата е "спряла “ .

"Докато се приближаваше към Земята, кометата поддържаше почти постоянен азимут, съвпадащ с маршрута от Йерусалим до Витлеем“, пише планетарният учен. "Тя демонстрира "темпорално геосинхронно движение“ в продължение на няколко часа.“

Изчисленията на Матни показват, че това "временно геосинхронно движение“ се е случило през 5 г. пр.н.е., на 8 юни. То е започнало приблизително в 10:00 ч. местно време. Исус е роден около това време.

Не всички астрономи са съгласни със служителя на НАСА, който, между другото, е провел изследването си независимо от агенцията. Но никой няма основателни възражения. Тези, които съществуват, се свеждат до тезата "кой знае какво биха могли да напишат праисторическите китайски астрономи“. Но ако Матни е прав, тогава петгодишно изместване от общоприетото "рождение на Христос“ означава, че следващата година ще бъде не 2026, а 2031.


