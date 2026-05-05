Участничка претърпя един от най-тежките финансови провали в историята на предаването на английската версия на "Стани богат". Джен Есъри Лиликакис от Стратфорд участва в шоуто с надеждата да спечели средства за екзотичен меден месец със съпруга си, който я подкрепяше от публиката. След уверено начало и достигане до гарантирана сума от 64 000 паунда, тя успява да отговори правилно на въпроса за музикалния инструмент, свързан с Хавайските острови - укулеле.

По-късно участничката преминава и през въпросите за 125 000 и 250 000, използвайки наличните си жокери. При въпроса за £500 000 обаче ситуацията се променя драматично.

Въпросът гласи:

"Според Книгата на рекордите на Гинес, кое от следните е достигало скорост над 260 мили в час по време на състезателна игра?“

Възможни отговори: тенис топка, шайба за хокей на лед, перо за бадминтон или топче за тенис на маса.

След като използва последния си жокер "Обади се на приятел“, Джен се консултира с баща си, но той не успява да ѝ помогне. Водещият Джереми Кларксън я предупреди, че вече е сама и при грешен отговор ще загуби значителна сума.

Въпреки риска и възможността да се оттегли с £250 000, тя решава да отговори и избира шайба за хокей на лед“. Правилният отговор обаче се оказва перо за бадмдминтон волан“.

Така участничката губи 186 000 и приключва с печалба от 64 000.

След драматичния момент Кларксън коментира:

"О, Боже мой, току-що загуби загуби гарантирани 186 000 паунда! Това е невероятно!“

Самата Джен реагира спокойно на загубата и заяви, че все пак е доволна от спечелените 64 000.

Джен вече се нарежда като втората най-голяма "губеща“ в историята на британската версия на "Who Wants to Be a Millionaire?“, като единствено Никълъс Бенет я изпреварва - той отговори неправилно напоследния въпрос за 1 милион и е загуби 375 000 паунда.

Случаят предизвика бурни реакции в социалните мрежи. Потребител на платформата X на име Дейвид коментира:

"Все още съм изумен от този въпрос за 500 000. Аз щях да заложа на шайба за хокей на лед и също щях да се проваля.“

Друг зрител, Лиъм, написа:

"Не мога да повярвам на отговора. Ударена с ракета със струни, с пера - не виждам как с такава маса и скорост може да достигне 260 мили в час.“

Междувременно Джош постави въпроса:

"Кой в здравия си разум би изхвърлил 250 000 за 64 000?“

А зрител на име Крис добави подобно мнение:

"Защо просто не взе 250 000 вместо да рискува, когато не знаеше отговора? 64 000 са хубави пари, но тя можеше да има 250 000.“

В британската версия на "Стани богат", известна още като "Who Wants to Be a Millionaire?“, участниците започват от 100 паунда и постепенно се изкачват по стълбицата на наградите: 200, 300, 500 и 1,000 паунда, която е първата гарантирана сума. Следват 2,000, 4,000, 8,000 и 16,000, като при 32,000 паунда участникът достига втората сигурна граница. По-нататък наградите нарастват значително до 64,000, 125,000, 250,000 и 500,000, а върхът на играта е голямата награда от 1,000,000 паунда.