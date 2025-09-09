ИЗПРАТИ НОВИНА
Участничка в "Игри на волята" от Рогош: Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:57
© Facebook
Семейство от пловдивско се включва в поредно риалити предаването по телевизията. 

Снощи по време на премиерата на сезон 7 на "Игри на волята" стана ясно, че Александра Колева от село Рогош е една от участничките. 

Малко известно за широката публика е, че Алекс е всъщност сестра близначка на Дани от последния сезон на "Един за друг". Може би не се сещате кой е Дани, но няма как да не сте запомнили съпругата му Стела, която бързо си навлече негативните коментари на зрителите. 

Цялото семейство Колеви е завършило Хуманитарната гимназия в Пловдив.

Александра е на 25 години и по думите ѝ се занимава с развиването на семеен бизнес.​

Тя оценява външния си вид с 10 от 10, като 4 от тези точки отдава на медицината и естетическата хирургия. ​

"Момичетата от село могат да изглеждат и така. Реших да си събера пари и си продавах ненужните дрехи, за да си направя корекциите. Оправяла съм си бюста. Не исках да изглеждам тъпа кифла, ама изглеждам точно така. Леля ми ми е втора майка и държи да не се излагам, а да чета.", каза във визитката си тя.


