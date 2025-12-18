ИЗПРАТИ НОВИНА
Тя се отказа от слава и кариера в името на помощта за деца в нужда
Автор: Екип Plovdiv24.bg 15:14
©
Ирена Милянкова е от хората, които са винаги солидарни към хората около себе си и са готови всячески да подадат ръка за помощ.

Нотдавна актрисата и модел посрещна първото си внуче Раян. То е дете на най-голямата ѝ дъщеря Мелани Роуз, която е на 24 години. И Баба Рени, както нарича сама себе си 39-годишната Милянкова, бързо в роля и пое грижите за внучето си.

И до днес Ирена е плътно до своята дъщеря, помагайки ѝ по-бързо да свикне с новата роля на майка.

Но освен с близките си, Милянкова е ангажирана и с важни социални каузи. Последната инициатива, към която се включва с отворено сърце и върху която работи усърдно, е създаването на "Терапевтична детска къща“. Това е проект за създаване на сензорни зали за деца с различни нарушения – място, в което чрез светлина, звук, цвят и допир те ще могат да опознават света по безопасен начин и да развиват своето мислене, внимание, памет и концентрация.

"Често ме питат защо не снимам и как така съм учителка на деца с увреждания. Много е просто – намерих смисъла си там. В децата със специални потребности и в техните семейства“, обяснява избора си Ирена.

И уточнява, че на този етап няма да се снима в киното. 

"Отказах. Това, върху което работя, е "Терапевтичната детска къща“. Това не е проект на актрисата Ирена Милянкова.

Това е проект на учителката Ирена Милянкова – специален педагог.“

Терапевтична къща е в процес на разработка, но от снимките, които актрисата и модел споделя в Instagram профила си, може да се добие представа какво стои зад идеята ѝ. Идея, продиктувана от любов и желание да бъде в помощ на нуждаещите се деца, пише Ladyzone.


Статистика: