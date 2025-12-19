ЗАРЕЖДАНЕ...
|Тя е на 70, а той на 57 и раздялата им се оказа особено тежка
Бившата златна двойка, чиято шокираща раздяла през септември 2023 г. смая Холивуд, вече не работи по заравянето на томахавката, след като Деб се подразнила от влюбените изяви на Хю с половинката му.
"Хю и Сътън са навсякъде в момента - червени килими, концерти, дори се гушкат на улицата", казва вътрешен човек пред списание New Idea.
"Сякаш е приел примирието им като зелена светлина, за да постави Сътън на преден план в света си - и това оказва натиск върху Деб, с който тя не е готова да се справи."
Източникът добави, че за 70-годишната на Деб й е било особено трудно да види как 57-годишният Хю представя 50-годишната Сътън на всички свои австралийски приятели в Ню Йорк, когато са посетили в австралийски пъб с Кейт Хъдсън.
И Хю, и Сътън публикуваха кадри на звездата от "Най-великият шоумен", която пее "Sweet Caroline" с Кейт по време на караоке.
"Трудно е за Деб да приеме това, дори две години след раздялата им. Всички те са и нейни стари приятели... да чуе, че всички пеят заедно "Sweet Caroline" е просто твърде много. Тя се чувства сякаш е пренебрегвана от хора, с които е била наистина близка", разкриха те.
New Idea също твърди, че плановете на Хю да доведе Сътън в Австралия през коледните празници са били последната капка, която е преляла чашата за бившата му съпруга.
"Той е луд. Деб се съгласи на примирие миналия октомври с надеждата за спокойна семейна Коледа, на която децата да се насладят", казва вътрешният източник пред изданието. "Хю очаква твърде много и Деб ясно заяви, че не иска шоуто за целувки между Хю и Сътън да е близо до нея."
През октомври беше съобщено, че след близо две години емоционални сътресения Хю и Дебора-Лий най-накрая са в по-добри отношения. Деб смая феновете си по-рано тази година, когато описа разпадането на близо 30-годишния си брак като "травматично предателство", което я "е наранило дълбоко", пише dir.bg.
