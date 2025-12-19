ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тя е на 70, а той на 57 и раздялата им се оказа особено тежка
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:45Коментари (0)915
©
Твърди се, че скорошните "мирни преговори" между Хю Джакман и Дебора-Лий Фърнес са приключили драматично, след като тя се разстроила заради скорошните му публични прояви на обич към новата му приятелка Сътън Фостър.

Бившата златна двойка, чиято шокираща раздяла през септември 2023 г. смая Холивуд, вече не работи по заравянето на томахавката, след като Деб се подразнила от влюбените изяви на Хю с половинката му.

 

"Хю и Сътън са навсякъде в момента - червени килими, концерти, дори се гушкат на улицата", казва вътрешен човек пред списание New Idea. 

"Сякаш е приел примирието им като зелена светлина, за да постави Сътън на преден план в света си - и това оказва натиск върху Деб, с който тя не е готова да се справи."

Източникът добави, че за 70-годишната на Деб й е било особено трудно да види как 57-годишният Хю представя 50-годишната Сътън на всички свои австралийски приятели в Ню Йорк, когато са посетили ​​в австралийски пъб с Кейт Хъдсън.

И Хю, и Сътън публикуваха кадри на звездата от "Най-великият шоумен", която пее "Sweet Caroline" с Кейт по време на караоке.

 

"Трудно е за Деб да приеме това, дори две години след раздялата им. Всички те са и нейни стари приятели... да чуе, че всички пеят заедно "Sweet Caroline" е просто твърде много. Тя се чувства сякаш е пренебрегвана от хора, с които е била наистина близка", разкриха те.

New Idea също твърди, че плановете на Хю да доведе Сътън в Австралия през коледните празници са били последната капка, която е преляла чашата за бившата му съпруга.

 

"Той е луд. Деб се съгласи на примирие миналия октомври с надеждата за спокойна семейна Коледа, на която децата да се насладят", казва вътрешният източник пред изданието. "Хю очаква твърде много и Деб ясно заяви, че не иска шоуто за целувки между Хю и Сътън да е близо до нея."

През октомври беше съобщено, че след близо две години емоционални сътресения Хю и Дебора-Лий най-накрая са в по-добри отношения. Деб смая феновете си по-рано тази година, когато описа разпадането на близо 30-годишния си брак като "травматично предателство", което я "е наранило дълбоко", пише dir.bg.


Още по темата: общо новини по темата: 2659
19.12.2025 Най-видният рожденик днес стана на 46
19.12.2025 Нана Гладуиш разнообразява с български кренвирши
19.12.2025 Филип Киркоров е обявен за издирване
19.12.2025 Голямо щастие в семейството на Камелия Тодорова
19.12.2025 Калин проговори за нагласените резултати в "Игри на волята"
19.12.2025 Никол Станкулова събра погледите
предишна страница [ 1/444 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Трима късметлии спечелиха чисто нови BMW 318i от А1
14:38 / 19.12.2025
Нов гръм в bTV: Златимир Йочев също аут от телевизията!
12:40 / 19.12.2025
Проф. Байкова: Натрупаните допълнителни килограми обикновено се р...
13:25 / 19.12.2025
Пари, много пари, но само за 4 зодии
10:12 / 19.12.2025
Посягат на най-милото на руснаците
10:01 / 19.12.2025
Днешният рожденик - голям шампион, който обаче се забърка тежко с...
09:21 / 19.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Богат българин празнува рожден ден днес
Богат българин празнува рожден ден днес
13:15 / 17.12.2025
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
Сиромахов: Искат ми 7200 лева, при положение че имам 144000 последователи
11:48 / 19.12.2025
Маги почти призна за Калоян
Маги почти призна за Калоян
12:13 / 17.12.2025
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
При плащане в брой при една покупка в "Лидл" ще се приемат до 50 монети в лева
16:38 / 18.12.2025
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
Трите най-щастливи зодии през 2026 година
17:06 / 17.12.2025
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
Минус 42 градуса е в момента в този голям град
12:29 / 17.12.2025
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
"Икономическа полиция" изведе от сградата на "Селена" двама от "мнимите" шефове
17:46 / 17.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Коледно-новогодишни празници 2025/2026
Атлетик (Куклен) в Трета лига, сезон 2025/2026
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Шахматни състезания
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: