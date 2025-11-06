ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тънкостите, които да знаем при готвене на кайма
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:55Коментари (0)1228
©
Кюфтета, кебапчета, кюфтенца за сос или бургери – всичко звучи чудесно, докато при готвене каймата не се разпадне и не загуби сочността си. Причините често са в вида месо, начина на смесване, температурата и техниката на термичната обработка. В това ръководство обобщаваме работещи решения, за да запазите форма, текстура и вкус всеки път. 

 

Защо каймата се разпада при готвене?

Ниското съдържание на мазнини, недостатъчно смесване (без извличане на лепкавите белтъци), прекомерно влажен микс или необосновано добавяне на течности отслабват структурата. Солта, добавена твърде рано и в големи количества, може да даде "колбасна“ текстура; твърде късното овкусяване пък пречи на свързването. Преждевременното обръщане в тигана/на скара и ронливата повърхност също водят до разпад.

Какъв вид месо и смес са най-подходящи?

За стабилност и сочност търсете смес около 80/20 (80% месо, 20% мазнина). Комбинация свинско-говеждо или телешко-свинско осигурява добра структура и вкус. По-ронливи, чисто постни смески се нуждаят от допълнителен източник на мазнина (напр. лой/свинска мас) или от технологии за свързване като "панадé“ (накиснат хляб с мляко/вода), които задържат влага и помагат на сместа да стои цяла.

Как правилно да овкусите и размесите каймата?

Работете винаги със студени продукти – и месото, и купата трябва да са охладени. Посолете умерено и размесвайте внимателно с ръка или лъжица, докато каймата стане леко лепкава – това показва, че белтъкът миозин започва да действа и да свързва сместа. Ако предпочитате по-лека и ронлива "бургер“ структура, солете едва преди готвене и избягвайте прекалено месене. За кюфтета или кебапчета може да добавите едно яйце на около 500 г кайма и 1-2 супени лъжици фино смлени трохи или панадé. Разпределяйте подправките равномерно, без да омесвате прекалено, за да не направите сместа твърда.

Колко време трябва да престои преди готвене?

Охлаждането стяга структурата и помага да запазите формата при контакт с горещ съд. След омесване оставете сместа покрита в хладилник 30-60 минути. Оформените кюфтета/кебапчета може да починат още 15-20 минути на студено; повърхността леко се подсушава и се запечатва по-лесно, без да залепва и да се разпада при обръщане.

Как да оформите и запазите формата при пържене или печене?

Навлажнете леко ръцете и оформяйте компактно, без да пресуквате. За кюфтета целете дебелина около 1,5-2 см; за кебапчета – равномерна цилиндрична форма, без пукнатини. Загрейте добре тигана/скарата, намажете повърхността с тънък слой мазнина и сложете порциите, без да ги местите първите 2-3 минути – така се образува коричка, която държи. Обръщайте само веднъж с широка шпатула/щипка. Във фурна използвайте решетка върху тава за равномерна топлина и оттичане.

Какви грешки да избягвате по време на термичната обработка?

Не гответе на ниска, температура – месото отделя сокове, коричката не се формира и структурата отслабва.

Избягвайте многократно притискане със шпатула, което изкарва мазнина и влага.

Не обръщайте рано - ако лепне, още не е готово за обръщане.

При панадé не прекалявайте с течността; при яйце не превишавайте разумното количество, за да не получите "омлетна“ текстура.

Проверявайте вътрешната температура с термометър.

Полезни трикове за сочна и стегната кайма

За бургер текстура: минимално смесване, сол само отвън преди топлината, 80/20 смес и силен първоначален огън.

За кюфтета/кебапчета: смесване до леко "лепкаво“, сол вътре в умерено количество, кратък отдих на студено и опция за панадé/трохи за задържане на сокове.

Ако сместа е твърде ронлива, добавете 1-2 с.л. студена вода и разбъркайте до свързване; при много постно месо – мъничко допълнителна мазнина.

Целете вътрешно 71°C за смляно месо.

С какво да поднесете перфектно приготвените кюфтета или кебапчета?Сервирайте с лека салата и печени зеленчуци; кисели краставички/люти чушки добавят свежест.

За сос – кисело мляко с чесън и копър, или доматен сос с лук.

В питка/бургер допълнете с хрупкава салата и леко пикантен сос; гарнитура от картофи на фурна или булгур държи добре топлината и сочността.

Контролът върху мазнината, смесването и температурата е ключът към стабилни кюфтета, кебапчета и бургери. Когато подберете подходяща смес и работите студено, получавате лепкавост, която държи форма без да втвърдява. Търпението при първото запичане и единичното обръщане пазят сочността. С правилната техника ще имате плътна, нежна и отлично оформена кайма – всеки път, пише actulano.com.


Още по темата: общо новини по темата: 2089
06.11.2025 Светлана, бивша Гущерова, се превръща в Робокоп
06.11.2025 Тя е на 79, той на 39, но за нея няма никакво значение
06.11.2025 Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
06.11.2025 Някои зодии оставят проблемите си зад гърба, ето кои
05.11.2025 Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
05.11.2025 Почина популярен рапър
предишна страница [ 1/349 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Една от най-красивите ни волейболистки празнува днес
08:58 / 06.11.2025
Двойката, напуснала "Ергенът: Любов в рая" на почивка в Италия
22:53 / 05.11.2025
Секси участничка в "Хелс китчън" чака бебе
20:44 / 05.11.2025
Албена Денкова и Максим Стависки се завръщат
17:18 / 05.11.2025
Крисия призна в ефира на bTV, че наистина има мъж до себе си
13:20 / 05.11.2025
Рачков в прегръдките на две красавици, едната не е неговата
11:12 / 05.11.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Ноември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Щастливи баба и дядо!
Щастливи баба и дядо!
10:53 / 05.11.2025
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
Пловдивчанка предупреди за измама при влизане в "Кауфланд" и други големи магазини
10:21 / 04.11.2025
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
Здравко от "Ритон": Положението е страшно
16:40 / 04.11.2025
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
Хърватка: Всичко е по-скъпо, животът е труден, ако нямаш собствен апартамент и си с ниски доходи
10:59 / 05.11.2025
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
Предприемачи: България върви към катастрофа, идват тежки времена за работещите хора
09:09 / 04.11.2025
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
Поискаха учителската заплата да стане над 3 хиляди лева
08:55 / 05.11.2025
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
Потресаваща гледка пред лъскава болница в Пловдив, човек спи на тротоара
11:50 / 05.11.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
САЩ налагат санкции на българи по закона "Магнитски"
Марица в Трета лига, сезон 2025/2026
Бюджет 2026
51-ото Народно събрание
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: