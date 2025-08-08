ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Трагедията, която унищожи бизнесмена Теодор Петков: Сърцето му спря след загубата на любимата
Теодор изживя изключително тежко смъртта на жена си и не след дълго последва и той нейния път. Той не злоупотребяваше с алкохол, всеки ден тренираше поне по час и половина, никога не е приемал анаболи или стероиди.
Единственият му "грях“ беше, че се вживяваше прекалено много в работата и почти не спеше, особено през активния летен сезон. Ставаше в 6 часа сутринта, за да проследи лично как се чисти плажът и до късно вечерта координираше работата на своя екип по плажната ивица, разказва пред вестник "Уикенд“ негов приятел.
За да поддържа тонуса си, пиел по 4-5 кафета на ден, както и енергийни напитки. Явно сърцето му не е издържало на бурното темпо.
Няколко дни преди смъртта си Тодор се самонаградил за предстоящия си рожден ден с чисто нов лъскав джип "Мерцедес“. Пред свои приятели мотивирал покупката с множеството катастрофи по пътищата – искал сигурна кола за себе си и за своята дъщеря.
Детето сега остава кръгъл сирак и вероятно ще бъде отгледана от чичо си.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Ясни са първите участници в "Traitors: Игра на предатели"
12:42 / 08.08.2025
Нов новинар в bTV
12:26 / 08.08.2025
Честито на Никол Станкулова
10:20 / 08.08.2025
Днес батко ви Орлин има рожден ден
09:52 / 08.08.2025
Ярка смесица от подаръци и предизвикателства за зодиите днес
07:27 / 08.08.2025
"България търси талант" се завръща с нов сезон, ясно е кои ще са ...
22:23 / 07.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Юлияна Дончева: Мълчах, мълчах, мълчах... но вече не мога
09:27 / 07.08.2025
Хампарцумян: Който е купувал жилища с цел инвестиция, поема риск
17:18 / 06.08.2025
Койна Русева: Сърцето ме боли. Душата ме боли
09:07 / 07.08.2025
Тя отново би всякакви рекорди
09:31 / 06.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS