|Това са най-добрите билки за чай през зимата
"Билките остават силно средство. Докато през цялата година можем да ги използваме под различни форми, има специфични причини, поради които употребата им като чай трябва да бъде по-интензивна през тези месеци - втората половина на есента, зимата, първата половина на пролетта", заяви фитотерапевтът д-р Димитър Пашкулев в ефира на Bulgaria ON AIR.
Според него е важно да се използват по-често и по правилния начин.
"Много заболявания вдигат честотата си през студените сезони. Можем да правим инхалации и парна баня. Топлата течност е полезна за предпазване, но билките, които са силно ароматни, имат етерични масла със съответните пречистващи средства - босилек, мащерка, джинджифил, градински чай, риган", допълни д-р Пашкулев.
Използвайки билките като чай, успяваме да поемем повече течност.
"В моето детство имаше златна комбинация - цвят от черен бъз със стрък от мащерка. Взаимно се допълват и подобряват имунитета. Летливите билки нямат нужда от много варене. Водата вече трябва да ври, след това да се сложат билките. Захлупваме и след 3-4 минути става за инхалация. За пиене можем да ги държим и 30 минути", обясни гостът.
На око може да сложи билки човек, който е опитен, а за масова употреба са билките, които не са силно действащи.
"За децата използването на концентрирани етерични масла и лекарствени продукти може да даде сериозни странични ефекти. Ако имаме физиологична концентрация от чая, вместо да мъчим детето с инхалатора, можем да капнем някъде етерично масло и в стаята се получава терапия", коментира д-р Пашкулев.
