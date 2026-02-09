ЗАРЕЖДАНЕ...
|Той става баща на 92, жена му е с 56 години по-млада
"Не внимавахме“
Една от най-известните истории около него е свързана с бащинството му на преклонна възраст. По време на снимките на култовия филм "Kiklop“ (1982) Звонимир Рогоз е вече на 95 години – и баща на малко дете. Съпругата му Агата е с 56 години по-млада, което логично поражда слухове и клюки. Някои поставят под съмнение бащинството му, но Агата застава твърдо зад истината.
Когато журналисти го питат как е възможно на 92 да има син от значително по-млада жена, той отговаря с типичното си чувство за хумор: "Не внимавахме.“
Синът му Рафаел се ражда, когато актьорът е на 92 – факт, който окончателно затвърждава легендата за него като романтик и любовник.
От Загреб до европейската сцена
Роден на 10 октомври 1887 г. в Загреб, Рогоз още като млад усеща призванието си. Учи актьорско майсторство в Загреб и Виена. Талантът му бързо изпъква, но истинският пробив идва с ролята на Хамлет – една от най-трудните в световния театър.
Именно тази роля отваря вратите към Прага, където Рогоз изгражда международна репутация и става част от елита на европейската сцена. Той е сред малцината актьори на своето време, които играят свободно на няколко езика – хърватски, словенски, чешки и словашки, което го прави особено ценен и търсен.
Филмът, който го прави известен извън пределите на театралните среди е “Extasy" от 1933 г., в който си партнира с младата Хеди Ламар. Продукцията става известна заради разголените сцени, които днес изглеждат сравнително невинни, но през 30-те години на миналия век са истинска революция. Сцените, в които Ламар плува и тича гола сред природата, предизвикват огромен скандал, но и правят филма световноизвестен, както и самия Рогоз.
Следват още множество роли в театъра, киното и телевизията, като Рогоз категорично отказва да се пенсионира и играе почти до последния си дъх. Последната му филмова роля е в "Глембаеви“ (1988), когато е стогодишен. Кариерата му продължава 81 години. Когато умира през 1988 г., той е на 100 години и няколко месеца и е признат за най-възрастния работещ актьор в света по това време.
През 1986 г. издава автобиографичната си книга "Моите първи 100 години“ – заглавие, което само по себе си говори за жизнения му дух.
Български и световни примери за бащинство в една по-зряла възраст
Историята на Звонимир Рогоз показва нещо повече от любопитен житейски парадокс. Тя поставя въпрос, който продължава да провокира общественото внимание и днес – има ли възраст за бащинството, особено когато става дума за мъже с активен, творчески и емоционално наситен живот.
Макар случаят на Рогоз да изглежда почти невероятен, той далеч не е единствен. В България пример за това е актьорът Ицхак Финци, който през 2017 г. стана баща на 83 години. Двамата със съпругата му Лиза Боева се радват на дъщеричка Матилда, която днес е на 9 години.
Примери не липсват и в Холивуд. На 79-годишна възраст Робърт де Ниро стана баща отново и посрещна на бял свят своето седмо дете.
През 2020 г., на 89-годишна възраст бившият шеф на "Формула 1“ Бърни Екълстоун стана баща. Мик Джагър пък стана баща за осми път през декември 2016 г., когато беше на 73 години. Рони Ууд от "Ролинг Стоунс“ е на 68 г., когато заедно със съпругата си Сали Хъмфрис, посрещат близнаци. 65-годишният Алек Болдуин и съпругата му Хилария посрещнаха седмото си дете през септември 2022 г., припомня ladyzone.bg.
