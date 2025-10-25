ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Тежки обвинения в "Съдебен спор"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:28Коментари (0)373
© Нова тв
Истинска семейна драма се разигра в ефира на "Съдебен спор", където Димчо Христов от Перник заведе иск срещу собствената си майка - Ефронка Христова. Двамата си размениха тежки обвинения пред Жоро Игнатов, а напрежението ескалира още пред вратата на жилището ѝ. "Вижте, болна съм и съм по нощница! Нямам нищо с него! Той е непоправим. Бях млада, когато баща му почина. Оставих го при него на село да помага, там имахме всичко и той (Димчо) биеше баща си, понеже мъжът ми пиеше", заяви Ефронка.

Димчо обаче категорично отрече думите ѝ: "Пълна лъжа е! Аз се грижих за моя татко, и благодарение на нейните "грижи", където го излъга, че ще го води в Гърция, той преписа апартамента на сестра ми. После го продадоха и баща ми за три дни почина, след като разбра. Това беше на 21 януари 1998 г."

Мъжът твърди, че майка му незаконно е направила констативен нотариален акт за негов апартамент, докато той е бил в Англия: "Оставих ѝ пълномощно да плаща сметки, а тя прехвърли имота без моето съгласие. Нагрубяваше жена ми и казваше, че децата ми са неграмотни".

Ефронка Христова контрира с твърдение, че именно тя е закупила и обзавела въпросния апартамент: "Аз отидох до Гърция да работя и му купих жилище! Имам документи, направих изолация и всичко! Няма благодарност!" Семейният спор придоби скандален обрат, когато майката направи неочаквано признание: "Той като дойде от Англия, ми каза, че жена му е правила тройка, защото някаква кръв е текла. Той е мазал, а тя казала, че имала хемороиди. Не е вярно! Правила е тройка! Аз се кръстя!" "Не тройка белот?", опита да разведри обстановката Жоро Игнатов, но ситуацията вече бе извън контрол.


Още по темата: общо новини по темата: 1929
25.10.2025 Наталия от "Игри на волята" готова да си татуира цялото тяло с Чикагото
25.10.2025 Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
25.10.2025 24 октомври е щастлив ден за Владо Пенев
25.10.2025 Георги Тошев тръшна вратата на bTV
25.10.2025 Взето е ново решение за ТВ бъдещето на Деси Стоянова
25.10.2025 Най-изкуствените българки се събраха на едно място
предишна страница [ 1/322 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Поверия, традиции и обичаи за Димитровден
14:15 / 25.10.2025
Проф. Стоянович: Когато се смени това време, в 15:25 ч. вече е тъ...
12:10 / 25.10.2025
Крисия загатна за ново приятелство, той също е известен
08:59 / 25.10.2025
Много богат българин, арестуван от МВР, днес става на 71
08:49 / 25.10.2025
Минаваме към общоприетото астрономическо време, може да е за посл...
08:37 / 25.10.2025
След "Биг Брадър" Цвети заряза и двете си гаджета! Сега си търси ...
22:44 / 24.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
Андреа и Кубрат Пулев отново заедно в Бали
14:21 / 23.10.2025
Честито на Годжи!
Честито на Годжи!
17:40 / 24.10.2025
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
Нотариус: Това го няма никъде в ЕС! Всеки в България може да получи чужди документи за имот
11:31 / 24.10.2025
Разводът на годината
Разводът на годината
10:41 / 23.10.2025
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
Без цигари, без домашни любимци и без да вдигаме шум на любим плаж от догодина
09:38 / 23.10.2025
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
Увеличението на данъчните оценки ще засегне най-вече собствениците, които държат имотите неизползвани или необитавани
12:33 / 24.10.2025
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
Мартин Ергенът: Безобразно слаба и нагла
16:07 / 23.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Д-р Станимир Хасърджиев и още трима души са обвинени за престъпление
Първа лига сезон 2025/26
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: