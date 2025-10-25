Тежки обвинения в "Съдебен спор"

© Нова тв Истинска семейна драма се разигра в ефира на "Съдебен спор", където Димчо Христов от Перник заведе иск срещу собствената си майка - Ефронка Христова. Двамата си размениха тежки обвинения пред Жоро Игнатов, а напрежението ескалира още пред вратата на жилището ѝ. "Вижте, болна съм и съм по нощница! Нямам нищо с него! Той е непоправим. Бях млада, когато баща му почина. Оставих го при него на село да помага, там имахме всичко и той (Димчо) биеше баща си, понеже мъжът ми пиеше", заяви Ефронка.



Димчо обаче категорично отрече думите ѝ: "Пълна лъжа е! Аз се грижих за моя татко, и благодарение на нейните "грижи", където го излъга, че ще го води в Гърция, той преписа апартамента на сестра ми. После го продадоха и баща ми за три дни почина, след като разбра. Това беше на 21 януари 1998 г."



Мъжът твърди, че майка му незаконно е направила констативен нотариален акт за негов апартамент, докато той е бил в Англия: "Оставих ѝ пълномощно да плаща сметки, а тя прехвърли имота без моето съгласие. Нагрубяваше жена ми и казваше, че децата ми са неграмотни".



Ефронка Христова контрира с твърдение, че именно тя е закупила и обзавела въпросния апартамент: "Аз отидох до Гърция да работя и му купих жилище! Имам документи, направих изолация и всичко! Няма благодарност!" Семейният спор придоби скандален обрат, когато майката направи неочаквано признание: "Той като дойде от Англия, ми каза, че жена му е правила тройка, защото някаква кръв е текла. Той е мазал, а тя казала, че имала хемороиди. Не е вярно! Правила е тройка! Аз се кръстя!" "Не тройка белот?", опита да разведри обстановката Жоро Игнатов, но ситуацията вече бе извън контрол.