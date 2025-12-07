ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Световноизвестен пловдивчанин се завърна на победния път
Автор: Георги Куситасев 18:47Коментари (0)221
© YT: WWE
Българската звезда в развлекателния спорт Мирослав Барняшев, известен като "Русев" от Световната федерация по кеч (WWE), се завърна на победния път. 

Пловдивчанинът надви за трети пореден път тежкоатлета Отис в среща от събитието "WWE Main Event 688", провело се пред пълни трибуни в "Desert Diamond Arena" в Глендейл, Аризона, САЩ. 

Срещата продължи точно 6 минути и 23 секунди, а Русев дори разкървави носа на опонента си по време на двубоя. 

В
крайна сметка нашенецът триумфира след любимата си хватка за предаване - "The Accolade". 

Видео с целия двубой може да гледате в прикачения файл към статията между 32:05 и 40:41 минута.


Още по темата: общо новини по темата: 455
04.12.2025 »
01.12.2025 »
29.11.2025 »
24.11.2025 »
22.11.2025 »
18.11.2025 »
предишна страница [ 1/76 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
За три зодии приключва труден период и се отваря вратата на безпр...
17:35 / 07.12.2025
Анна-Шермин: Никога не съм правила секс за пари и не съм била инт...
16:27 / 07.12.2025
Емилия с тайна операция, изчезна от публичното пространство
15:07 / 07.12.2025
Победителят от "Хелс Китчън" съсипа хубавата си жена
14:44 / 07.12.2025
Виктория разкри дали са заедно с Левент след "Ергенът"
14:28 / 07.12.2025
Мисис Вселена 2025: Дами, не спирайте да работите!
09:13 / 07.12.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Декември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
Собственикът на "Еконт" с официално изявление относно забавянето на пратките
08:50 / 05.12.2025
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
Дъщерята на Глория и Ергенът Орлин са заедно
17:01 / 05.12.2025
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
Директор на банка: Обменете наличния си кеш до 20 декември
10:21 / 05.12.2025
Изловиха Бербатов
Изловиха Бербатов
11:24 / 06.12.2025
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
Експерти: Оптималната температура на климатика в зимен режим е между 20 и 22 градуса
21:41 / 05.12.2025
Бербатов с изненадващ самолетен билет
Бербатов с изненадващ самолетен билет
13:18 / 05.12.2025
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
Обрат с решението на Общия европейски съд по повод еврото в България от 1 януари 2026 г.
12:49 / 06.12.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Зимни спортове
Катастрофи в България
Хороскоп за деня
Бойни спортове
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Как оценявате първите две години от управлението на кмет Костадин Димитров?
Отлично (6)
Много добро (5)
Добро (4)
Средно (3)
Слабо (2)
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: