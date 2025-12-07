ЗАРЕЖДАНЕ...
|Световноизвестен пловдивчанин се завърна на победния път
Пловдивчанинът надви за трети пореден път тежкоатлета Отис в среща от събитието "WWE Main Event 688", провело се пред пълни трибуни в "Desert Diamond Arena" в Глендейл, Аризона, САЩ.
Срещата продължи точно 6 минути и 23 секунди, а Русев дори разкървави носа на опонента си по време на двубоя.
В
Видео с целия двубой може да гледате в прикачения файл към статията между 32:05 и 40:41 минута.
