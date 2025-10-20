ИЗПРАТИ НОВИНА
Светлана Гущерова втрещи с признание: Имам открадната сестра
Автор: Екип Plovdiv24.bg 09:45
©
Скандалната моделка и бивша плеймейтка Светлана Василева разкри поредната семейна драма – твърди, че има открадната сестра, за чието съществуване научила преди години… от врачка.

Първоначално не повярвала, но впоследствие майка ѝ Кунка потвърдила историята, която звучи като сценарий от трилър.

Това не е първото сензационно признание на Светлана за миналото ѝ. Преди време тя разказа, че чак в четвърти клас разбрала, че има двама братя и сестра, живеещи буквално в съседния вход. Децата знаели коя е, виждали я, но не я заговоряли. Именно тя направила първата крачка към тях и впоследствие помогнала за възстановяване на връзката в разпокъсаното ѝ семейство.

След развода на майка ѝ с първия ѝ съпруг, част от децата останали при баща си, а години по-късно Светлана събрала всички отново. Но историята за "откраднатата сестра" хвърля нова сянка върху семейната сага, пише "Хотарена".

Майката на моделката разказала, че когато родила първата си дъщеря, лекарите ѝ съобщили, че бебето е починало. Тя обаче не повярвала – убедена е, че детето е било откраднато и продадено, както често се случвало в онези години.

"Не ми показаха моето дете. Просто казаха, че е починало", споделя Кунка.

Историята изплувала, когато Светлана се преместила да живее в София и посетила врачка, която ѝ казала за "изгубената" сестра.

"Преди обичах да ходя при гледачки и астроложки. Сега – само при астролози. Това е наука. Врачките често са шарлатани, само гледат да ти вземат парите", признава Светлана.

Именно астроложка ѝ предсказала и развода с Християн Гущеров, както и последвалите финансови проблеми. Тогава не повярвала – живеела в лукс, с къща, коли и пари, и не допускала, че животът ѝ ще се преобърне.

Преди брака си с Гущеров, Светлана също живеела в лукс благодарение на заможен партньор. Той ѝ купил апартамент, подарил ѝ автомобил и открил сметка с шестцифрена сума. Но когато новият ѝ любим изпаднал във финансова криза, тя му дала над 200 000 лева, които така и не си върнала.

"Накрая заложих апартамента си и останах без покрив", споделя блондинката.

С Християн Гущеров преживяла втори фалит – лихвари прибрали почти всичко: бижута, дрехи, дори прибори за хранене. "Останахме с по два чифта обувки", казва тя.

Светлана вярва, че загубите ѝ са резултат от направена магия – не само върху нея, но и върху бившия ѝ съпруг. Докато чистела дома им, открила увит кичур коса и пръст зад картина – "зловеща находка", както я описва.

Днес тя посещава астроложка всяка седмица, записвайки въпросите си предварително. Вярва, че ще се възстанови финансово и че 2026 г. ще е нейната "късметлийска година".

"Сигурна съм, че ще си стъпя на краката. В живота си съм падала и ставала. Ще се оправя. Ако Илон Мъск е минал през фалити, и аз ще успея", казва тя с усмивка.


