Боби Манекена от популярното семейство Пиленцата от Монако стартира ново начинание. Докато половинката му Нина Димитрова участва в кулинарното риалити Hell's Kitchen, той предлага специално обучение край Френската ривиера.Срещу 2550 евро Манекена обещава да научи участниците в курса как да станат "топ гъзари на народа“.Новата му бизнес идея вече набира популярност в социалните мрежи. По думите му обучението ще помогне на записалите се да изградят успешен имидж, да бъдат обичани от милионери и милиардери и да се изкачат на върха – точно както той описва собствената си персона."Ще се учите от най-големия“, уверява Боби Манекена, който рекламира курса като ексклузивна възможност за личностно развитие и успех.В офертата се посочва още, че участниците ще могат да се докоснат до неговата философия за успех, а самолетните билети от България до Френската ривиера и обратно ще бъдат поети лично от него, пише "Блиц".Така Боби Манекена се впуска в ново начинание, което бързо предизвика любопитството на последователите му в интернет.