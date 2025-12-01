ЗАРЕЖДАНЕ...
|Снежен капан в САЩ: Стотици полети са отменени
Седмицата започва с предупреждение за опасно време и ниски температури.
Авиокомпаниите също съобщават за нарушения в полетния график през уикенда, след като Федералната авиационна администрация (FAA) нареди хиляди самолети Airbus A320 по целия свят да преминат през софтуерни актуализации.
JetBlue отмени 74 полета днес поради актуализация на софтуера на някои от моделите си Airbus A320 и A32.
Силна снежна буря в районите на Средния Запад и Големите езера първоначално наруши въздушния транспорт след празниците миналата седмица.
Националната метеорологична служба издаде серия от предупреждения и съвети за зимни бури за неделя, с прогнози от Монтана до Охайо.
До събота вечер над 1400 полета са били отменени на летищата в Чикаго, където се очакваше зимна буря да донесе до 25 сантиметра сняг, а летищата в Детройт имаха над 300 закъснения на полети и десетки отменени полети, докато бурята се придвижва през района.
