|След слуховете за раздяла те се оказаха сгодени?
"Честита годишнина, любов моя, все още избирам нас... и винаги ще е така. Най-доброто предстои", написа Рая в Инстаграм в деня, в който се навършиха 10 години от началото на връзката й с по-младия брат Бахаров. Към тези думи, които написа на английски, тя добави на български: "Обичам те!".
Явор пък публикува на своята страница в Инстаграм снимка на любимата си, скрила усмивка зад букет лалета. Актьорът написа към фотоса: "Обична моя". Явно всички проблеми между двамата назад във времето са простени и забравени и те отново са на върха на любовта и щастието. Още по-интересно е, че Рая носи пръстен, който много прилича на годежен. Бижуто е класическо – камък в обков, прикрепен върху златна халка. С такива пръстени хората обикновено предлагат брак. До него, на кутрето си, Рая носи и сребърен пръстен.
През годините двойката често се е шегувала с възможността за евентуален брак. Актьорите дори си бяха направили снимки с халки, а след това споделиха, че това е било закачка с медиите, които все се опитват да ги оженят. Бахаров обаче през лятото става на 41 години, а Пеева през март ще навърти 37 лазарника. Времето лети и е логично след цяло десетилетие заедно звездите да са решили да издигнат връзката си на ново ниво, а именно – брак, след това – и дете. Ако иска да стане майка, актрисата вече няма много време за отлагане.
Говори се, че двамата с Явор отдавна са щели да сключат брак, но плановете им били спънати от редовните проблеми на актьора с полицията. Заради тях преди няколко години той беше останал практически без работа и се наложи половинката му да го издържа. Миналата пролет се заговори, че двамата са се разделили, тъй като на Рая й било писнало да се прибира вкъщи при човек, който не работи и не може да се пребори с проблемите си с алкохола и наркотиците. Но през есента влюбените малко по малко разкриха в социалните мрежи, че отново са заедно. Явор се върна в театъра – не без подкрепата на брат си Захари, който е една от най-влиятелните фигури в родния шоубизнес – и нещата започнаха да се подреждат.
На годишнината си двамата актьори показаха снимки от различни свои пътувания миналото лято. Точно каква е историята на пръстена, който Рая носи на безименния си пръст? Двойката все още не е разкрила, но всичко е въпрос на време.
