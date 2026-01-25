ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
След слуховете за раздяла те се оказаха сгодени?
Автор: Екип Plovdiv24.bg 17:14Коментари (0)839
©
След серия събирания и раздели Рая Пеева и Явор Бахаров май са решили най-накрая да се оженят. Миналия вторник лошото момче на родната сцена и неговата секси любима празнуваха 10 години от началото на връзката си. Те показаха свои снимки, на една от които ясно се вижда пръстен на безименния пръст на Рая. 

"Честита годишнина, любов моя, все още избирам нас... и винаги ще е така. Най-доброто предстои", написа Рая в Инстаграм в деня, в който се навършиха 10 години от началото на връзката й с по-младия брат Бахаров. Към тези думи, които написа на английски, тя добави на български: "Обичам те!".

Явор пък публикува на своята страница в Инстаграм снимка на любимата си, скрила усмивка зад букет лалета. Актьорът написа към фотоса: "Обична моя". Явно всички проблеми между двамата назад във времето са простени и забравени и те отново са на върха на любовта и щастието. Още по-интересно е, че Рая носи пръстен, който много прилича на годежен. Бижуто е класическо – камък в обков, прикрепен върху златна халка. С такива пръстени хората обикновено предлагат брак. До него, на кутрето си, Рая носи и сребърен пръстен.

През годините двойката често се е шегувала с възможността за евентуален брак. Актьорите дори си бяха направили снимки с халки, а след това споделиха, че това е било закачка с медиите, които все се опитват да ги оженят. Бахаров обаче през лятото става на 41 години, а Пеева през март ще навърти 37 лазарника. Времето лети и е логично след цяло десетилетие заедно звездите да са решили да издигнат връзката си на ново ниво, а именно – брак, след това – и дете. Ако иска да стане майка, актрисата вече няма много време за отлагане.

Говори се, че двамата с Явор отдавна са щели да сключат брак, но плановете им били спънати от редовните проблеми на актьора с полицията. Заради тях преди няколко години той беше останал практически без работа и се наложи половинката му да го издържа. Миналата пролет се заговори, че двамата са се разделили, тъй като на Рая й било писнало да се прибира вкъщи при човек, който не работи и не може да се пребори с проблемите си с алкохола и наркотиците. Но през есента влюбените малко по малко разкриха в социалните мрежи, че отново са заедно. Явор се върна в театъра – не без подкрепата на брат си Захари, който е една от най-влиятелните фигури в родния шоубизнес – и нещата започнаха да се подреждат.

На годишнината си двамата актьори показаха снимки от различни свои пътувания миналото лято. Точно каква е историята на пръстена, който Рая носи на безименния си пръст? Двойката все още не е разкрила, но всичко е въпрос на време.


Още по темата: общо новини по темата: 3131
25.01.2026 "Капките" се завръщат през февруари, но няма да се излъчват в неделя
25.01.2026 Нов звезден развод
25.01.2026 Вместо с половинката си тя спи с кучетата
25.01.2026 Нети с нова роля, завръща се на малкия екран
25.01.2026 Наша актриса: Мисля, че изцяло се възстанових
25.01.2026 Антония Петрова се похвали с гривни за 150 000 €
предишна страница [ 1/522 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
07:57 / 25.01.2026
Хора с редки имена празнуват днес
07:31 / 25.01.2026
Тя е единствената Мис България, която стана адвокат след спечелва...
07:21 / 25.01.2026
Има един вид заседяване, който може да е по-малко вреден за мозък...
19:11 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
18:38 / 24.01.2026
Малки промени, които правят банята по-хигиенична
17:39 / 24.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Президентска партия
Лошото време на Балканите
Пожар изпепели "Фанагория" в Аспарухово! Загинали са 7 коня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: