След Nova той се пробва и в bTV
В "Моята кухня е номер едно", за разлика от досегашното кулинарно състезание на Би Ти Ви – "Мастършеф", ще се залага основно на храна, която човек може да приготви вкъщи, а не толкова на гурме изпълнения. Освен това състезателите ще готвят по двойки. И там обаче ще има жури, както в "Мастършеф". За момента не е съобщено официално кой ще влезе в него, а и кастингите все още текат. Но упорито се говори, че един от кандидатите е Лъчезар Чоткин. Той има много фенове, натрупани в "Хелс Китчън" по Нова тв, където успя да грабне голямата награда през 2024-а.
След това обаче, за разлика от много други участници в кулинарното състезание, телевизията не му предложи развитие на екрана. Готвачът от Дупница, който е усъвършенствал уменията си в Италия и Англия, има само едно участие след риалитито, в което победи, и то е в "Черешката на тортата". Това е нищо в сравнение с други готвачи от "Хелс"-а, включително такива, които не са стигнали до победа, но са получавали рубрики в "На кафе", ставали са водещи на подкасти или су-шефове в ресторанта на риалитито.
От Би Ти Ви проявяват интерес към Чоткин и той има сериозни шансове да влезе в "Моята кухня е номер едно", което се очаква на екран през пролетта. Смята се, че публиката би приела готвача радушно, тъй като той има излъчване на човек от народа, а в същото време е много компетентен в кулинарните теми, което е задължително за журито. Преди няколко дни го поканиха да готви в "Преди обед".
Това е било своеобразен тест дали би се справил и с по-сериозни задачи пред камера. При всичките качества на Чоткин лъсна и проблем. Той няма опит пред камера и, вероятно от притеснение, в речника му често се появява паразитната дума "нали". Готвачът я използва почти във всяко свое изречение. Това обаче може да се коригира. Понеже новото риалити ще върви на запис, паразитната дума може да се изрязва при монтажа.
Другият начин е да се работи със сценарий, за да се подготви готвачът предварително за всеки епизод. Третия и най-ефективен е да го изпратят на кратко обучение по публична реч. Водещата от Би Ти Ви Деси Стоянова би могла да помогне, защото точно такъв е нейният бизнес. Ако пък като част от журито просто вдига оценки, без много да коментира, проблемът с паразитната дума напълно би отпаднал.
Влизайки в "Моята кухня е номер едно", Чоткин най-вероятно ще се конкурира за рейтинг с шеф Виктор Ангелов от "Хелс Китчън", който го избра за победител в предаването си през 2024-а. Кои ще се другите членове на журито? Засега не е съобщено официално, но сериозно се спряга името на Илиан Кустев. Шеф Петър Михалчев е любимо лице от кулинарните формати, но едва ли ще бъде поканен. Той се раздели с Би Ти Ви с изненадващо напускане преди няколко години, намеквайки, че е бил "черноработник" в "Мастършеф", докато "други" са били звезди. Вероятно е визирал колежката си Силвена Роу. Оттогава се е появявал само в Нова телевизия.
