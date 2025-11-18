ЗАРЕЖДАНЕ...
|След "Ергенът" Анна-Шермин с ново гадже
Шермин откровено споделя какво е чувството да си в любовен триъгълник, за изневярата, която преживява и какво я води към истинската любов след предаването.
Шермин признава, че опитът в шоуто я е променил изцяло. Там е разбрала колко е важно да поставя граници, да не се раздава прекалено и да не допуска всеки до най-интимната част от себе си.
"Разбрах, че не всеки заслужава достъп до мен“, разказва тя в интервю.
Тази новооткрита вътрешна сила я води през целия сезон – включително и в решението й да откаже два пъти роза в "Ергенът: Любов в рая“. За първи път тя си тръгна от предаването, защото отказа роза на Лъчезар, а на следващата церемония, след като се беше върнала в предаването, тя взе решение да не приеме и тази на Красимир. Поведението й несъмнено предизвика вълна от реакции онлайн.
"Не срещнах любовта в шоуто, но срещнах себе си“, завява Анна.
Въпреки че дамата не откри любовта в предаването, тя все пак успява да срещне любовта след като напусна "Ергенът: Любов в рая“. Шермин признава, че харесва мъже със светли очи и светла коса. Той е "любезен“, "интелигентен“ и "отговорен“, пише Ladyzone.bg.
