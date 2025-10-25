ЗАРЕЖДАНЕ...
|Слави Трифонов си поръча брониран "Мерцедес" за един милион евро
Возилото се прави единствено по поръчка и се изпълнява в централния завод в Германия. Цената е около 5 пъти по-висока от стандартния модел и надхвърля сумата от 1 милион евро, твърдят експерти.
От поне 20 години шоуменът и лидер на "Има такъв народ" се придвижва с джипове "Рейндж Роувър", които в миналото шофираше сам. В последно време обаче, покрай здравословните си проблеми, Слави избягва да се качва в джипове и е открил комфорта на лимузината.
Дългия много рядко вече ползва транспорт. Както е известно, той почти не излиза от луксозната си къща в баровския столичен квартал "Бояна".
Все пак, понякога му се налагало да ходи тук-там, затова и решил да си поръча брониран "Мерцедес". Поръчката за колата е направена от фирма, която е приближена до Трифонов, но всъщност се плаща от самия него. Слави никога не е криел благосъстоянието си, а според имотната си декларация, която е длъжен да подава като лидер на партия, притежава милиони левове.
