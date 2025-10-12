ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Скандал с Веселин Маринов, водеща се видя в чудо
Автор: Екип Plovdiv24.bg 07:34Коментари (0)924
©
Ефирен скандал беляза гостуването на Веселин Маринов в сутрешното предаване "Събуди се“ по Нова телевизия. Вместо спокойно интервю за предстоящите му концерти, певецът се оказа в центъра на напрежение още от първата минута.

Водещата Марина Цекова го подхвана с неочаквани въпроси за спорта и родните успехи, което очевидно обърка Веско, подготвен да говори за музика, турнета и фенове. Но истинският изблик на емоции настъпи, когато в студиото започна да звучи негова песен, докато той говори.

"Моля ви, спрете тази музика, не мога да се концентрирам!“, заяви видимо изнервен Маринов. След няколко опита да продължи разговора, певецът на няколко пъти се запъна, преди окончателно да поиска екипът да спре фоновия му хит.

Публиката видя не просто объркване, а момент на човешка умора и раздразнение от любимия изпълнител.

"Много болка ми се е насъбрала в последните дни от това, което се случва в България. Хората мълчим вкъщи, вместо да излезем и да покажем позиция. Гледам как в Гърция затварят страната, а тук всеки търпи“, каза Веско с видимо вълнение.

След това разговорът премина в по-спокойна посока и певецът разказа за трудното си детство и как съдбата го е насочила към музиката. "Като малък вярвах, че ще съм футболист. Не взех матурата по математика, но това се оказа най-големият ми шанс. Срещнах човек, който чу гласа ми и ме вкара в музиката. Така започна всичко“, сподели Маринов.

След гостуването зрителите останаха с впечатлението, че певецът е на ръба на емоциите си, но и че за пореден път показа своята искреност и неподправен характер. Въпреки напрежението, той обеща, че концертите му в края на ноември ще бъдат "по-човешки, по-истински и изпълнени с любов“, пише "Блиц".


Още по темата: общо новини по темата: 1694
12.10.2025 Ергенка: А вие сте жалки и озлобени
11.10.2025 Мартин Елвиса и Йоана с първи общ кадър
11.10.2025 Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
11.10.2025 Нети се разплака пред Мон Дьо след негов въпрос
11.10.2025 Любо Киров: Не се съгласих със смъртта и започнах да търся целенасочено да няма смърт
11.10.2025 Честито на Глория Петкова!
предишна страница [ 1/283 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Почина легенда
22:58 / 11.10.2025
Гаджето на Карлос Насар: Обичам те, шампионе мой! Ти си моят свят...
17:12 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагно...
14:34 / 11.10.2025
Нети се разплака пред Мон Дьо след негов въпрос
13:39 / 11.10.2025
Любо Киров: Не се съгласих със смъртта и започнах да търся целена...
10:49 / 11.10.2025
Веселин Маринов: Плаках! Всички знаем какво се случи
10:24 / 11.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
Строителен предприемач: Покупката на жилище на зелено с кредит е гаранция за безпроблемно изпълнение на сделката
11:26 / 10.10.2025
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
Гърция сложи цяла Европа в малкия си джоб
12:46 / 10.10.2025
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
Ученичка от Английската в Пловдив спечели "Стани богат"
22:15 / 11.10.2025
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
Собственик на фирма за недвижими имоти: Купувачите вече са изключително внимателни към инвестиции в рисковите райони
09:10 / 10.10.2025
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
4 пожарни и линейка на мястото на големия пожар в Пловдив, в жилището може да има хора
17:00 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
Дженифър Анистън: Пътят към бебето беше труден
15:30 / 10.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Хороскоп за деня
Проблеми с междуселищните автобуси до Пловдив
Български национален отбор по футбол
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: