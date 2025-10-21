ЗАРЕЖДАНЕ...
|Синът на Деси Слава стана майстор строител
"Ето че и една моя мечта се сбъдна благодарение не само на мен, ами и на моите съдружници, които ми помогнаха да повярвам в тази мечта!!!“, заяви той и показа реклама на фирмата си.
Тя извършва 5 вида дейности - хидроизолация на покриви, вътрешни ремонти - мазилка (машинно и на ръка), шпакловка (стени и тавани), боядисване, подови настилки (вътрешни и външни), вертикална планировка - бордюри, бехатон, паваж, озеленяване; ВиК - вътрешно и външно; както и керемиден покрив.
