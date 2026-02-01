ИЗПРАТИ НОВИНА
Силвена Роу: Станах баба на близнаци
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:01
©
"Имах честта да бъда назована почетен професор по практика“, каза Роу. Курсът е онлайн и е направен със сътрудничеството с най-големия университет по хранително технологии на Балканите - УХТ-ПЛовдив.

Курсът обхваща концепцията на биохакинг – компилация от практики и навици, които могат да се адаптират, за да може всеки да бъде най-силната физическа и психическа версия на себе си. 

"Не правя нито едно евро от този курс и нямам финансов интерес, моята цел е хората да живеят дълго, изпълнени със страст и щастие“, подчерта тя пред NOVA.

Силвена акцентира на грижата за имунната система: 

"Ако се грижим добре за имунитета си, никога няма да се разболеем. Важно е да се храним със силни храни. Астрагал е типична българска билка и страхотен имунорегулатор, особено през зимата. Черният бъз също е отличен, може да се пие като чай или сироп. Избягвайте захар и обработени храни, добавяйте чесън и куркума.“

Освен храната, според нея съществен е и сънят. "Аз се старая да спя минимум 8-10 часа – тялото ни го изисква. Сауната също е изключително полезна за хормоните и здравето“, посочи експертът.

Силвена сподели и лични радости: "Станах баба на близнаци - Оскар и Харисън,  дойдох в Шотландия да ги видя. Teзи две съкровища се родиха 6 седмици по-рано, родиха се по две килца и половина. Но, слава на Бога, растат добре и бързо увеличават грамовете. Искам внуците ми да разказват, че баба Силвена е оставила нещо след себе си.“


Статистика: