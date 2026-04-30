Николаос Цитиридис се завръща в телевизионния ефир на 19 май с новото си предаване "Смарт фейс“ по Нова тв, което обещава награди до 10 000 евро за случайни минувачи. Продукцията залага на международен формат, в който водещият задава въпроси на улицата, а участниците трябва да открият правилния човек сред тълпата, който да отговори вместо тях.
Предаването функционира по проста схема:
Цитиридис спира хора на обществени места, а те "делегират“ отговора на въпросите му на друг минувач. При правилен избор следва печалба, а при грешка – отпадане. За повишаване на зрителския интерес във всеки епизод е предвидено участието и на популярна личност. Въпреки че "Смарт фейс“ е доказан формат в държави като САЩ и Бразилия, българската му реализация е изправена пред сериозно изпитание заради своя часови пояс.
Телевизионната история показва, че това място в програмата на Нова тв се е оказало трудно за задържане на интереса при предишни продукции като "Муха в супата“ и "Скрита самоличност“, които приключиха без втори сезон. След близо четири години като водещ на вечерно шоу в bTV, Цитиридис сега ще разчита на импровизация и директен контакт с публиката без подкрепата на голямо студио и мащабен сценарен екип. Дали динамичният ритъм на "Смарт фейс“ ще допадне на българската аудитория, предстои да стане ясно след старта на проекта.
