Един от най-популярните телевизионни водещи у нас, Николаос Цитиридис, се завръща на екрана с нов, динамичен проект, който обещава да промени живота на случайни минувачи. Новият формат, озаглавен Smart Face, ще се излъчва по Нова телевизия и залага изцяло на спонтанността и интелигентността на обикновените хора.

Шоуто пренася тръпката от студиото директно на тротоара, превръщайки всеки случаен пешеходец в потенциален победител.

Повече за Smart Face

Идеята на предаването е проста, но изключително атрактивна – Цитиридис спира напълно случайни хора, докато се разхождат, пазаруват или бързат за работа. Ако приемат предизвикателството, те се превръщат в участници, които в рамките на няколко минути могат да спечелят до 10 000 евро. Форматът разчита на "умните лица“ (Smart Face) на България и доказва, че късметът може да те сполети в най-неочаквания момент.

Премиерата е съвсем скоро

Зрителите няма да чакат дълго, за да видят как ежедневните ситуации се превръщат в телевизионно зрелище. Предаването стартира на 19 май 2026 г.