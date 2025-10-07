ЗАРЕЖДАНЕ...
|Сериалът, който издигна на пиедестал едни и съсипа други
Дейвид Хаселхоф, символът на Мич Бюканън, превърна сериала в легенда, но се оказа в дълга битка с алкохола. Памела Андерсън – иконата на 90-те – се срина след изтичането на интимната й видеокасета и поредица от бурни бракове. Джеръми Джаксън, който израсна на екрана, се пропи и се провали в наркотична зависимост, а бившата му съпруга Лони Уилисън днес е бездомна.
Ясмин Блийт – красивата брюнетка на сериала – попадна в капана на кокаина и скандални арести. Никол Егерт изненадващо напусна Холивуд заради сладоледен бизнес, но се сблъска с тежка диагноза рак. Френският красавец Дейвид Чарвет стана музикална звезда, но по-късно попадна в криминални хроники с обвинения в заплахи. Ерика Елениак, първото момиче на "Спасители на плажа“, напусна сама – тъй като не издържа на натиска на славата.
"Спасители на плажа“ беше символ на 90-те – мечта за милиони зрители, но и капан за звездите му. Днес, когато Fox обяви рестарт на сериала с нов актьорски състав, феновете неволно се питат – ще донесе ли той нова слава или ще повтори мрачната съдба на оригиналните герои?
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1619
