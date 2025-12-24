Сашо Кадиев изненада рожденика в ефир

© Сашо Кадиев направи истински спектакъл за рождения ден на Христо Пъдев в ефира на "Кой да знае", като вместо подарък му поднесе... интересно предложение.



"Специален ден е! Не само защото остават два дни до Коледа, а защото днес рожден ден има един специален наш човек! Той може да ви разсмее в петък вечер и в неделя сутрин, с мустак или без мустак – винаги е еднакво симпатичен. Честит рожден ден на Христо Пъдев!", обяви Кадиев.



Христо Пъдев е български актьор. Роден е на 23 декември 1984 г. в София. През 2003 г. завършва Математическата гимназия в град Казанлък, следва информатика в Пловдивския университет "Паисий Хилендарски“ до 2005 г., а през 2011 г. завършва НАТФИЗ "Кръстю Сарафов“ със специалност "Актьорско майсторство за драматичен театър“ в класа на д-р Атанас Атанасов.



Играе в Драматичния театър в Пловдив, Театрална работилница "Сфумато“, а през 2014 г. част от трупата на Малък градски театър "Зад канала“, където играе с постановките "Човекоядката“, "Дванайста нощ“, "Колекцията“, "39-те стъпала“, "Изкуството на комедията“, "Том Сойер“, "Законът на Архимед“ и др.



През 2022 г. играе в спектакъла "Петък вечер“, с Филип Буков, Павел Иванов и Стоян Дойчев.



