ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Сашо Кадиев: Това е най-щастливият момент
Той публикува снимка с дъщеричката си Кати и красивите послания, които му е изписала на два листа с рисунки.
Наскоро той посети Малдивите с жена си Ивелина и написа: "Викайте ми Царя на изненадите", след което показа каква романтична вечеря на плажа е спретнал за половинката си плюс екран за кино.
Той успява да жонглира успешно и с ролята на забавен татко, верно другарче в игрите и възпитанието на Кати. Хората го поздравяват възторжено.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3116
|предишна страница [ 1/520 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
На 65 тя все още е в спомените на зрителите с култови роли в кино...
13:56 / 24.01.2026
Йорданка Христова с разказ за домашното насилие: Обичах съпруга с...
13:20 / 24.01.2026
Поли Генова: Започнах да ходя на терапия
13:17 / 24.01.2026
Журналистът Марина Стоименова – горда майка на многоезично дете
10:17 / 24.01.2026
Родена е на днешната дата в Мездра, убиват приятеля й пред очите ...
08:29 / 24.01.2026
България избира своя участник в "Евровизия 2026"
08:22 / 24.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Основно правило за пералнята: Барабанът трябва да е пълен около 70–80%
16:50 / 22.01.2026
Честито на Драго Чая!
16:11 / 22.01.2026
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Благо Джизъса заминава от България
09:22 / 22.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS