Само на 27 загина голяма звезда на Netflix

© Актьорът от Netflix и Amazon Prime Video Чанс Пердомо, известен с ролите си в "The Chilling Adventures of Sabrina" и "Gen V", загина трагично на 27 години след катастрофа с мотоциклет. Семейството му потвърди потресаващата новина в изявление и заяви: "Неговата страст към изкуството и ненаситен апетит за живот се усещаха от всички, които го познаваха", написаха те, цитирани от изданието "OK". "Неговата топлина ще продължи да се носи от тези, които той обичаше най-много. Молим ви да уважите желанието на семейството за уединение, докато скърбят за загубата на любимия си син и брат", се казва още в съобщението на близките. Не се смята, че някой друг е замесен в този трагичен инцидент.



Чанс участваше в ролята на Андре Андерсън в "Gen V" заедно с Джаз Синклер, Лизи Бродуей, Мади Филипс и Лондон Тор. След смъртта му продуцентите на сериала отложиха предстоящия втори сезон и направиха прочувствено изявление. "Не можем да си представим това. За тези от нас, които го познаваха и работеха с него, Чанс беше винаги очарователен и усмихнат, ентусиазирана природна сила, невероятно талантлив актьор и повече от всичко останало - просто много мил и приятен човек. Дори да пишем за него в минало време, няма смисъл. Много съжаляваме за семейството на Чанс и скърбим за загубата на нашия приятел и колега. Прегърнете любимите си хора тази вечер", написаха продуцентите.



Говорител на Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television добави: "Цялото семейство Gen V е съкрушено от внезапната кончина на Чанс Пердомо. Amazon MGM Studios и Sony Pictures Television изразяват искрените © си мисли и подкрепа към семейството на Чанс и всички, които го обичаха в този труден момент". Феновете на тълпи се стекоха, за да отдадат почит на актьора. "Почивай в мир, Чанс Пердомо, животът е твърде кратък, тъжно е, че никога няма да можем да го видим да изживее мечтата си да изиграе Майлс Моралес", каза един от феновете.



Актьорът, който е роден в Лос Анджелис, но е израснал в Саутхемптън, Англия, участва и в ролята на Амброуз Спелман в сериала на Netflix "The Chilling Adventures of Sabrina", заедно с Киърнан Шипка, Рос Линч и Мишел Гомес. Преди "Сабрина" Чанс изпълнява главната роля на Джером Роджърс в драмата "Убити от моя дълг" на BBC Three. Талантливият актьор се е появявал и в "Убийства в Мидсъмър", "Шекспир" и "Хатауей": частни детективи" и "Hetty Feather", пише БГНЕС.