ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Румен Радев ще живее при тъщата в центъра на София до улица "Раковски"
Автор: Екип Plovdiv24.bg 16:24Коментари (0)2052
©
Президентът в оставка Румен Радев ще се настани да живее в апартамент в центъра на София, собственост на неговата тъща Желяза, научи "Уикенд“ от близки до новия силен политически играч в България. Доскорошният държавен глава и съпругата му Десислава вече изнасят багажа си от вила "Калина“ в държавната резиденция "Бояна“, която обитаваха през последните 9 години.

Хора от обкръжението на Румен Радев разкриха, че той окончателно ще се изнесе от държавната резиденция най-късно на 1 февруари, за да отстъпи престижния имот на наследницата си Илияна Йотова и нейния съпруг д-р Андрей Йотов.

Доскорошният президент на България обаче няма да се върне в стария си апартамент в столичния квартал "Гео Милев“, който обитаваше заедно със съпругата си Деси допреди да встъпи в длъжност като държавен глава на 19 февруари 2017 г. Жилището от 143 квадратни метра беше закупено от Румен Радев през 2010 г. срещу сумата от 168 827 лева след развода с първата му жена Гинка. В апартамента обаче живее дъщерята на доскорошния президент Дарина, а Румен Радев не притежава други имоти.

Оказа се, че броени дни преди да подаде оставка като президент, Радев е дарил жилището на щерка си Дарина и на сина си Георги. Дарението е извършено на 15 януари, когато е входирано в службата по вписвания в София. Апартаментът е описан като "подпокривно пространство – ателие за творческа дейност“, а данъчната му оценка е на стойност едва 36 000 евро.

Поради тази причина безимотния Румен Радев ще се нанесе в жилище в центъра на София в близост до емблематичната улица "Раковски“. Апартаментът е собственост на майката на Десислава Радева  – Желяза. 80-годишната тъща на Румен Радев е придобила имота в центъра на София преди повече от 30 години и доскоро го преотдаваше под наем.

През последните 9 години от живота си Румен Радев и съпругата му Десислава обитаваха луксозната вила "Калина“, разположена в резиденция "Бояна“. Двойката имаше удоволствието да се шири на повече от 400 квадрата площ, а дворът на държавния им дом беше с размера на две футболни игрища. През този период вила "Калина“ претърпя два ремонта, а сега Десислава Радева организира пренасянето на семейството в новия им дом.

Макар и да подаде оставка като президент, Радев ще продължи да ползва охрана от НСО поне още една година съгласно закона. Радев има право да си наеме и представителен офис на държавни разноски, но няма да се възползва от тази привилегия.


Още по темата: общо новини по темата: 54
25.01.2026 Деница Сачева: 9 години Радев прави предизборна кампания в президентството
25.01.2026 Жителка от родното село на Румен Радев: Живеем в локви, водата е на режим
25.01.2026 Пловдивски адвокат: Колко пъти трябва да настъпваме една и съща мотика
24.01.2026 Вижте кой предложи подкрепа на Румен Радев
24.01.2026 Даниел Смилов: Появата на Радев на политическата сцена може да засегне
ПП-ДБ
24.01.2026 Калфин: Йотова ще изгради собствен облик като президент
предишна страница [ 1/9 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
4 зодии се осмеляват да тръгнат по по-специален път
07:57 / 25.01.2026
Хора с редки имена празнуват днес
07:31 / 25.01.2026
Тя е единствената Мис България, която стана адвокат след спечелва...
07:21 / 25.01.2026
Има един вид заседяване, който може да е по-малко вреден за мозък...
19:11 / 24.01.2026
Най-скъпа е вечерята за двама в Швейцария, къде е България?
18:38 / 24.01.2026
Малки промени, които правят банята по-хигиенична
17:39 / 24.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Проф. Рачев: Ще млати сняг
Проф. Рачев: Ще млати сняг
09:37 / 23.01.2026
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
Брокер към собствениците на стари жилища: Тази година е прекрасна за продажба и все още ще може да вземете максимална цена
10:28 / 23.01.2026
Орлин Горанов вече е много далече от България
Орлин Горанов вече е много далече от България
09:58 / 23.01.2026
Избяга далече от България и намери щастието
Избяга далече от България и намери щастието
16:06 / 24.01.2026
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
Милиардер: Заплатите на водопроводчици и електротехници могат да стигнат до шестцифрено число
10:05 / 23.01.2026
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
Днес стана на 39, малцина знаят рожденото й име
15:33 / 23.01.2026
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
Търговци предупреждават за фалшива банкнота от 50 евро
08:57 / 23.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Президентска партия
Лошото време на Балканите
Пожар изпепели "Фанагория" в Аспарухово! Загинали са 7 коня
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: