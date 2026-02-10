ИЗПРАТИ НОВИНА
Рожденият ден на Христо Стоичков - празник за чудо и приказ
Легендата на българския футбол Христо Стоичков отбеляза на 8 февруари важен житейски юбилей. Големият спортист навърши 60 години.

Годините, които Христо оставя зад гърба си изпълнени с много предизвикателства, но и с много невероятни успехи. Футболистът се превърна в блестящ пример за човек, осъществил мечтата си, покорявайки света  на спорта – както и сърцата на българските фенове.

Затова цяла България отпразнува личния празник на Стоичков – изпращайки му безброй благопожелания и изразявайки най-топли чувства.

Самият Христо отбеляза своя юбилей по-възможно най-бляскав начин – с пищно тържество, заобиколен от множество близки хора. За случая той бе избрал луксозен столичен ресторант, където посрещна свои приятели, сред които и редица популярни личности – спортисти, музиканти и изпълнители.

Неотлъчно до Христо бе най-важния човек за него – съпругата Мариана. Двамата, всъщност, имаха повод за двоен празник - само ден преди юбилея, те отбелязаха и 38-та годишнина от брака си, доказвайки още веднъж колко силна е връзката помежду им.

До Христо бяха и двете му дъщери – Михаела и Христина, които от години живеят в чужбина, но бяха пристигнали в страната за празника на своя баща. А несъмнено най-специално място заемаше 9-годишната внучка Миа, дъщеря на Михаела.

Сред звездните гости се откроиха Слави Бинев - президент на федерацията по таекуондо и дългогодишен близък приятел на Стоичков, придружен от съпругата си Мария. Както и Емил Костадинов и всички останали футболисти от от Световното първенство в САЩ 1994, в което се България се класира на четвърто място в света.  

Много звезди от шоубизнеса също уважиха големия български футболист. Братя Аргирови, Тони Димитрова – с които Христо Стоичков дори се качи на сцената, за да се включи към музикалния им поздрав.

Специален музикален поздрав поднесе и Орлин Горанов, както и младата звезда с милиони почитатели Филип Донков. Към  изпълненията се присъединии певицата DARA.

Несъмнено най-емоционален бе моментът, в който всички се отдръпнаха от сцената за да направят място на звездния рожденик. Христо се появи в компанията на своето семейство, за да духне юбилейните свещи. Любопитно бе, че вместо очакваната голяма торта, му бе поднесена шоколадова футболна топка, която малката Миа буквално разби на парчета с помощта на малък чук. Залата се изпълни с аплодисменти за "новата носителка на Златна топка“ – както с усмивка я нарече певецът Рафи Бохосян, който бе влязъл в ролята на водещ.

Романтичен и изпълен с много чувство бе и танцът на Христо и Мариана - двамата танцуваха нежно прегърнати, докато Орлин Горанов изпълняваше емблематичната си песен "Светът е за двама". 

 За съжаление, редица големи българи и близки приятели на Христо нямаше как да присъстват на събитието. Като близкия на Христо приятел Любослав Пенев, който в момента се лекува от тежко заболяване. Както и Борислав Михайлов - капитан на някогашния славен национален отбор по футбол и бивш съотборник на Стоичков от САЩ 1994, който от месеци е в тежко състояние след инсулт. Сред присъстващите не бе и съпругата на Михайлов - трикратната световна шампионка по художествена гимнастика Мария Петрова.

Но вероятно най-силно за Христо се е усещала липсата на Димитър Пенев - любимият треньор за него и за цяло едно спортно поколение, който напусна този свят само преди месец. И за когото Христо Стоичков плака неутешимо, пише ladyzone.bg.


