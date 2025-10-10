ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Рокади: Nova с две нови лица
Автор: Екип Plovdiv24.bg 20:29Коментари (0)914
©
От 13-ти октомври водещата Мина Илиева ще представя първите новини за деня в "Здравей, България“. Досега тя беше лице на информационния канал NOVA NEWS. Нейният професионален път започва като стажант в нюзрума на NOVA, а по-късно е репортер и водещ в Българската национална телевизия в продължение на три години. Като репортер тя е отразявала политически, социални и културни теми. Завършила е журналистика в Софийския университет "Св. Климент Охридски".

От понеделник към екипа на NOVA се присъединява и Виолета Манчева. Тя ще бъде водеща на късната информационна емисия и репортер в нюзрума на NOVA. В последните осем години работи в България Он Еър като водещ и репортер с фокус върху социални, потребителски и икономически теми. Виолета Манчева е завършила журналистика и магистратура по европейска интеграция и дипломация в ЕС в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Тя е съпруга на министъра на външните работи Георг Георгиев.

Манчева сяда на мястото на Лилия Мустакова, която продължава професионалния си път извън електронните медии. Екипът ѝ благодари за нейната ползотворна работа и й пожелава успех в бъдещите начинания.


Още по темата: общо новини по темата: 1687
10.10.2025 Ники Кънчев се опита да помогне, но участничка пак не успя да познае
10.10.2025 Nova се разделя с една от най-добрите си водещи
10.10.2025 Българин грабна наградата в белгийския "Трейтърс"
10.10.2025 Меган и Хари с план за връщане във Великобритания
10.10.2025 Владо Зомбори влиза в "Пееш или лъжеш"
10.10.2025 Известна фолкпевица стана детегледачка
предишна страница [ 1/282 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Nova се разделя с една от най-добрите си водещи
19:20 / 10.10.2025
Геро се подлага на още една операция?
09:30 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика
09:09 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
22:53 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:39 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
Арести в Пловдив! Еротичен модел заработи 2 800 000 долара, други ги прибраха
13:41 / 09.10.2025
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
Арестуваха кмета на Варна
Световна черна хроника
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Трябва ли общините "Марица" и Родопи" да се слеят в Пловдив?
Да
Не
Не мога да преценя
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: