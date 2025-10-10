ИЗПРАТИ НОВИНА
Nova се разделя с една от най-добрите си водещи
Автор: Екип Plovdiv24.bg 19:20Коментари (0)1191
Днес е един труден и емоционален ден за мен, затова ми е сложно да намеря думите, които търся. Но ще се опитам...

Преди един месец взех едно от най-трудните си решения - да сложа край на моя професионален път в медиите. Последните пет години в NOVA бяха една сбъдната мечта, вихрушка от събития, уроци и моменти, които изглеждат все едно минаха само за миг. Решението да се разделя с телевизията беше трудно, но вярвам, че към този момент е и най-правилното. Това написа Лилия Мустакова, водеща на новините по Nova.

Благодарна съм, че имах възможността да правя това, което обичам! Да се докосна до детската си мечта. Това ще ми липсва изключително много (с изключение на ставането в 3 часа сутринта), но знам, че съм готова за нещо ново и различно.

Благодарна съм за всичко, което научих, постигнах и преживях. Но най-много съм благодарна за хората, които срещнах по пътя. За мен беше чест, удоволствие и привилегия да работя с този екип от невероятни професионалисти и хора. Рамо до рамо с най-добрите в бранша. Благодаря ви за всичко! За уроците, подкрепата, споделените моменти!

Поемам към едно ново предизвикателство с пълно сърце! И се надявам пътищата ни отново да се пресекат.

Прекрасни сте! Благодаря ви за всичко! Обичам ви! До нови срещи!


