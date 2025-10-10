ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Nova се разделя с една от най-добрите си водещи
Преди един месец взех едно от най-трудните си решения - да сложа край на моя професионален път в медиите. Последните пет години в NOVA бяха една сбъдната мечта, вихрушка от събития, уроци и моменти, които изглеждат все едно минаха само за миг. Решението да се разделя с телевизията беше трудно, но вярвам, че към този момент е и най-правилното. Това написа Лилия Мустакова, водеща на новините по Nova.
Благодарна съм, че имах възможността да правя това, което обичам! Да се докосна до детската си мечта. Това ще ми липсва изключително много (с изключение на ставането в 3 часа сутринта), но знам, че съм готова за нещо ново и различно.
Благодарна съм за всичко, което научих, постигнах и преживях. Но най-много съм благодарна за хората, които срещнах по пътя. За мен беше чест, удоволствие и привилегия да работя с този екип от невероятни професионалисти и хора. Рамо до рамо с най-добрите в бранша. Благодаря ви за всичко! За уроците, подкрепата, споделените моменти!
Поемам към едно ново предизвикателство с пълно сърце! И се надявам пътищата ни отново да се пресекат.
Прекрасни сте! Благодаря ви за всичко! Обичам ви! До нови срещи!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1686
|предишна страница [ 1/281 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Геро се подлага на още една операция?
09:30 / 10.10.2025
Най-легендарният български сериал се връща на екран
09:23 / 10.10.2025
Днес става на 48. Освен от музика разбира и от математика
09:09 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
22:53 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:39 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
21:18 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Гаджето на Венета Райкова долетя спешно от Дубай
09:07 / 08.10.2025
Лятото се завръща ударно, температурите скачат до три пъти
15:56 / 08.10.2025
Големи компании предлагат работа в Пловдив почти без интервю
05:10 / 09.10.2025
Кати назова тримата най-добри в чалгата в момента
13:20 / 08.10.2025
Адвокатът на Ветко Арабаджиев: Той няма нищо общо с Елените
14:44 / 08.10.2025
Шофьори: Пловдив е разсечен на две, под блокада сме заради жп линията
19:50 / 08.10.2025
До 5000 лева на месец за много тежка, но добре платена работа
09:39 / 08.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS