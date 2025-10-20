ЗАРЕЖДАНЕ...
|Роден е в Дубай на днешния ден преди 51 години, но е българин и хората го харесват
През 1980 г. семейството му заминава за България. На 12 години Рахал започва да играе в телевизионни скечове. Две години по-късно влиза в групата на театър "Сълза и смях“. Там играе различни постановки, някои от които по Шекспир и Чехов.
Водещ е на телевизионното предаване "Следващият, моля“ по TV7. От 5 септември 2015 г. е водещ на собственото си шоу "Бездомното шоу на Башар Рахал“ по bTV. На 27 февруари 2017 г. става част от петия сезон на телевизионното предаване "Като две капки вода“ по Нова телевизия.
През 2021 г. участва в третия сезон на "Маскираният певец“ като гост-участник в ролята на Бухалът. През 2024 г. води шестия сезон на Big Brother заедно с Александра Богданска.
