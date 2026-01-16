ИЗПРАТИ НОВИНА
Новини
Спорт
Справочник
НОВО
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
Рачков се бръкна надълбоко за годежен пръстен, оказа се доста щедър и за бизнеса на Виктория
Автор: Екип Plovdiv24.bg 08:52Коментари (0)720
©
На 53 години Димитър Рачков най-сетне се реши да мине под венчилото и предложи брак на любимата си Виктория Кузманова малко повече от година след началото на връзката им. Годежът бе обявен ексклузивно в неделя вечер по време на откриването на новия, изключително луксозен козметичен салон на бившата адреналинка. Именно там пред гости, -приятели и близки Виктория показа годежния си пръстен и съобщи щастливата новина. 

"Получих едно много нестандартно, много странно предложение, което не съм очаквала, но ужасно много го оценявам. Благодаря! Казах едно много голямо "Да“, каза Вики. Малко след това тя показа и годежния пръстен - масивно бижу от 18-каратово бяло злато с голям централен диамант от цели 2 карата, а халката е обсипана с допълнителни малки диаманти. По информация от бижутерските среди пръстенът е изработен по индивидуална поръчка и струва над 20 000 евро, което го нарежда сред най-скъпите годежни пръстени, подарявани от родна звезда.

Самият Рачков не пропусна да внесе хумор в момента, като заяви пред присъстващите, че са "ползвали един кетъринг за две събития“, намеквайки, че откриването на салона и годежът са били планирани в една вечер. Неговата приятелка Гала пък не пропусна да отбележи в ефир, че малцина знаят колко щедър човек е всъщност Димитър Рачков, а скъпият диамант само потвърждава думите й.

Любопитен детайл е, че не само пръстенът, но и целият бизнес проект на Виктория е финансиран от популярния комик и тв водещ. По информация от близки до двойката именно Рачков е платил помещението, ремонта, професионалните уреди и консумативите за салона, който вече се определя като един от най-луксозните в столицата. Така той демонстрира сериозните си намерения към любимата си още от самото начало на връзката им.

53-годишният Рачков и 36-го-дишната Виктория се познават от години, още от времето на "Господари на ефира“, когато той бе водещ на шоуто, а тя - една от трите адреналинки. Въпреки дългото си познанство любовната им връзка започна официално едва в началото на 2025 г., когато за първи път се появиха заедно като двойка, пише "Ретро“.


Още по темата: общо новини по темата: 3005
16.01.2026 Честито на Корнелия Нинова
15.01.2026 Веси Маринова изненада всички: Отпразнува рождения си ден сама
15.01.2026 Всички в светските среди коментират Дарина Павлова и има за какво
15.01.2026 Венета Райкова се самопровъзгласи за експерт по дълголетие и красота
15.01.2026 След тежка битка с рака почина тайната дъщеря на Фреди Меркюри
15.01.2026 Селин Дион: Десет години без теб се усещат като само ден, а всеки ден се усеща като десетилетие
предишна страница [ 1/501 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!

Още новини от Любопитни новини:
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е деня...
07:41 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Най-плодовитите жени в България са синоптичките
15:34 / 15.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно...
11:56 / 15.01.2026
Ева Кикерезова се завръща? Истината разкри самата тя
10:31 / 15.01.2026
Бившият мъж на новата на Рачков напомни за себе си
09:37 / 15.01.2026

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Януари 2026 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
Големите вериги: Всички българи ще платят скъпо отлагането на депозитната система за опаковки
09:37 / 14.01.2026
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
Търговци твърдо заявяват, че ще продължат да работят с лева и след 1 февруари
11:47 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Концесията на стадион "Пловдив"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Тенис от Пловдив и региона
Футбол - други
Зима 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Пловдив и региона.
e-mail:
Анкета
Ако днес има парламентарни избори, коя партия ще подкрепите?
ГЕРБ
БСП-ОЛ
ПП-ДБ
ДПС-НН
Проект на президента Радев
Възраждане
ИТН
МЕЧ
Величие
Друга
Няма да гласувам
Не съм решил/а
Гласувай »
Резултати »
РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 59 82 67

novini@plovdiv24.bg

гр. Пловдив, ул."Александър I" 32,
Бизнес Център Plovdiv24.bg

За реклама:

Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Пловдивчани във facebook
RSS за новините
Футбол на живо по телевизията
©2004 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Plovdiv24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Plovdiv24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Plovdiv24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Сайтът е създаден от пловдивчани, за пловдивчани. 100% пловдивски продукт.
Статистика: