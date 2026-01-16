ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Рачков се бръкна надълбоко за годежен пръстен, оказа се доста щедър и за бизнеса на Виктория
"Получих едно много нестандартно, много странно предложение, което не съм очаквала, но ужасно много го оценявам. Благодаря! Казах едно много голямо "Да“, каза Вики. Малко след това тя показа и годежния пръстен - масивно бижу от 18-каратово бяло злато с голям централен диамант от цели 2 карата, а халката е обсипана с допълнителни малки диаманти. По информация от бижутерските среди пръстенът е изработен по индивидуална поръчка и струва над 20 000 евро, което го нарежда сред най-скъпите годежни пръстени, подарявани от родна звезда.
Самият Рачков не пропусна да внесе хумор в момента, като заяви пред присъстващите, че са "ползвали един кетъринг за две събития“, намеквайки, че откриването на салона и годежът са били планирани в една вечер. Неговата приятелка Гала пък не пропусна да отбележи в ефир, че малцина знаят колко щедър човек е всъщност Димитър Рачков, а скъпият диамант само потвърждава думите й.
Любопитен детайл е, че не само пръстенът, но и целият бизнес проект на Виктория е финансиран от популярния комик и тв водещ. По информация от близки до двойката именно Рачков е платил помещението, ремонта, професионалните уреди и консумативите за салона, който вече се определя като един от най-луксозните в столицата. Така той демонстрира сериозните си намерения към любимата си още от самото начало на връзката им.
53-годишният Рачков и 36-го-дишната Виктория се познават от години, още от времето на "Господари на ефира“, когато той бе водещ на шоуто, а тя - една от трите адреналинки. Въпреки дългото си познанство любовната им връзка започна официално едва в началото на 2025 г., когато за първи път се появиха заедно като двойка, пише "Ретро“.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 3005
|предишна страница [ 1/501 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Хора с интересни имена празнуват! Поверието гласи, че днес е деня...
07:41 / 16.01.2026
Пари, много пари при 4 зодии днес
07:24 / 16.01.2026
Най-плодовитите жени в България са синоптичките
15:34 / 15.01.2026
Остров в Гърция предлага безплатно настаняване и 500 евро месечно...
11:56 / 15.01.2026
Ева Кикерезова се завръща? Истината разкри самата тя
10:31 / 15.01.2026
Бившият мъж на новата на Рачков напомни за себе си
09:37 / 15.01.2026
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Правителството прие промени, свързани с въвеждането на еврото
13:24 / 14.01.2026
България чупи рекорди в класация за най-влиятелните паспорти за 2026 г.
20:50 / 14.01.2026
Тежък гаф на bTV в "Тази сутрин"
14:50 / 14.01.2026
Учителка по БЕЛ стана директорка на училище в Пловдив
14:33 / 14.01.2026
Почина Нико Стоянов
11:04 / 15.01.2026
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS