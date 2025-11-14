ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Първият брайлов учебник по английски език у нас дава шанс за професионална реализация на незрящи младежи
Изданието включва адаптация на учебната система "Masterclass“ на Oxford University Press – в брайлов формат, с аудио материали, работна тетрадка и тестове. Включени са общо 14 брайлови тома, които вече се разпространяват безплатно в София, Варна, Пловдив и други населени места в страната.
"Щастливи сме, че първите 20 бройки на брайловия учебник са вече факт. Това е още една крачка към нашата дългосрочна цел – да направим качественото езиково образование достъпно за незрящите. Вярваме, че това знание отваря пред тях нови възможности за по-добра професионална реализация“, споделя Йордан Младенов, председател на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928“.
Брайловият учебник е насочен към ученици и възрастни с основни или по-напреднали езикови познания, които се подготвят за международно признатия изпит.
"С този проект виждаме как едно добро партньорство може да променя съдби. За втора поредна година подкрепяме Читалище "Луи Брайл 1928“ и тяхната цел да осигурят достъп до качествено езиково обучение за незрящите. Това е инвестиция, която не просто развива умения, а насърчава увереността и дава равен шанс за кариерно развитие“, коментира Елица Георгиева, директор "Корпоративни комуникации“ във Vivacom.
Програмата Vivacom Регионален грант е най-мащабната социално отговорна инициатива на телекома. За десет години тя е подкрепила 128 проекта от цялата страна с общо над 700 000 лв. В юбилейното си издание програмата подкрепи 10 проекта в областта на образованието и опазването на околната среда с общо 100 000 лв. Vivacom Регионален грант се реализира в партньорство с Български център за нестопанско право (БЦНП).
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Инфарктна развръзка в "Ергенът: Любов в рая", златна роза преобър...
10:47 / 14.11.2025
Родена е на днешния ден преди 55 години в Панагюрище
08:30 / 14.11.2025
Честито на имениците
05:05 / 14.11.2025
В петък една зодия може да станете обект на глупава и много обидн...
22:45 / 13.11.2025
Полицайка направи фурор в "Стани богат"
19:42 / 13.11.2025
Васил Василев Зуека с тежка провокация към публиката си
15:08 / 13.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Въвеждат нови правила за автомобилните светлини
10:11 / 12.11.2025
Гурбетчии от Родопите масово изкупуват апартаменти
16:58 / 12.11.2025
Актриса, жена на известен водещ, влезе в пловдивска болница
09:05 / 13.11.2025
Анкета на Plovdiv24.bg по повод 2 години кметуване на Костадин Димитров
14:50 / 13.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS