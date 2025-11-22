ИЗПРАТИ НОВИНА
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56
©
Бранимира Антонова е българска актриса, първата "Мис България“ (1967), а година по-късно и "Мис Фестивал“ на Све­товния младежки фести­вал в София през 1968 г. Има над 20 участия в игрални филми, тв новели и телевизионни театри. Между тях са "Процесът“ (1968), "Мъже в командировка“ (1968), "Танго“ (1969), "Бягство в Ропотамо“ (1973), "Приключенията на Авакум Захов“ (1980) и други.

Първият ѝ съпруг е Владимир Грашнов, станал по-късно шеф на "Мобилтел". Имат дъщеря Мария Грашнова.

На 6-годишна възраст започва да играе балет. Завършва Държавното хореографско училище (ДХУ), класически профил.

Дебютът ѝ в киното е на 9-годишна възраст, през 1962 г. в късометражния телевизионен филм "Етюд“ - как се става балерина. На 12 години участва в първия бг филм-пантомима "Кучешката огърлица“ на режисьора Вили Цанков и др. Телевизионен театър: "Прозрачната“ с реж. Хачо Бояджиев, "Безумният Журден“ с реж. Магда Каменова и др. Почетен гражданин на София от 1968 г., като златен медалист от Младежкия световен фестивал. През годините създава балетна формация "Шоу-Шок“. С нея има концертна дейност. Работи и като хореограф на фигурно пързаляне към "Академик“.

Завършва право в Юридическия факултет на Софийския държавен университет през 1978 г. Работи като юрисконсулт. През 2023 издава книга. Родена е на 22 ноември 1952 година. Честит рожден ден!


