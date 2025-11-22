ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Първата "Мис България" днес става на 73 години!
Първият ѝ съпруг е Владимир Грашнов, станал по-късно шеф на "Мобилтел". Имат дъщеря Мария Грашнова.
На 6-годишна възраст започва да играе балет. Завършва Държавното хореографско училище (ДХУ), класически профил.
Дебютът ѝ в киното е на 9-годишна възраст, през 1962 г. в късометражния телевизионен филм "Етюд“ - как се става балерина. На 12 години участва в първия бг филм-пантомима "Кучешката огърлица“ на режисьора Вили Цанков и др. Телевизионен театър: "Прозрачната“ с реж. Хачо Бояджиев, "Безумният Журден“ с реж. Магда Каменова и др. Почетен гражданин на София от 1968 г., като златен медалист от Младежкия световен фестивал. През годините създава балетна формация "Шоу-Шок“. С нея има концертна дейност. Работи и като хореограф на фигурно пързаляне към "Академик“.
Завършва право в Юридическия факултет на Софийския държавен университет през 1978 г. Работи като юрисконсулт. През 2023 издава книга. Родена е на 22 ноември 1952 година. Честит рожден ден!
|Още по темата:
|общо новини по темата: 2343
|предишна страница [ 1/391 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Един от най-противоречивите участници напусна "Игри на волята"
22:55 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:45 / 21.11.2025
Виктор Калев: Благодаря за това чудо
14:19 / 21.11.2025
Бизнесмен обиди най-красивата жена, нарече я тъпа, после се извин...
14:00 / 21.11.2025
Няма да я виждаме вече сутрин
12:38 / 21.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Млада бизнесдама от Пловдив е открита мъртва, родителите с много въпроси
09:24 / 21.11.2025
Сигнал: Любимото "Хепи" ни цака с цените по много хитър начин
17:22 / 21.11.2025
Очевидец: Труп на жена лежи на тротоар в "Смирненски"
08:56 / 21.11.2025
Появиха се заедно на червения килим за първи път от две години
15:03 / 20.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS