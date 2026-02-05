ИЗПРАТИ НОВИНА
Провокатори успяха да изкарат Азис извън кожата му
Автор: Екип Plovdiv24.bg 11:08
©
Това, че Азис е цар на пиара, не подлежи на никакво съмнение. Кралят на попфолка може от всичко да създаде новина и тя да се коментира дълго време. През миналата седмица обаче певецът, който от известно време е в Америка, наистина успя да шокира всички. Той публично обяви, че се е омъжил в САЩ. В типично свой стил първо пусна снимка на две ръце с пръстени, после обяви, че избраникът му е хирург, и накрая качи цяла серия фотографии със своя съпруг, пише "Филтър“. 

И най-добрите обаче понякога правят грешки. На една от снимките мъжът на Азис е с три ръце. Мистериозна длан е изникнала от нищото, сякаш е остатък от друга фотография и след това е прибавен образът на мъжа на певеца. Това веднага активизира последователите на краля на попфолка в социалните мрежи, които написаха, че реален съпруг не съществува, а е генериран с изкуствен интелект. IТ специалисти се включиха в дискусията, обяснявайки как да се създаде подобно изображение си е на-право фасулска работа и всеки може да постави на снимка когото иска до себе си.

Коментарите явно разгневиха Азис и последва ответен удар от негова страна. Той веднага качи видео, в което съпругът му се вижда и даже говори. "Ето го мъжа ми, създаден с изкуствен интелект, глупаци!“ - отвърна на хейтърите певецът.

За да затвори устите  на всички окончателно, изпълнителят на "Хабиби“ пусна още едно видео и в него ясно се вижда как с мъжа му отиват на пазар и си хапват дюнери. Азис отново не пропусна да се измайтапи, че се движи с изкуствения си интелект. Само че така и не обясни откъде е дошла третата ръка на мъжа му в злополучната снимка.

Сега големият въпрос е дали хирургът, чието име още не е разкрито, ще присъства на концертите на краля на попфолка в зала "Арена 8888“ на 13 и 14 февруари. Ако дойде, Азис наистина ще сложи точка на всички спекулации. Ако не присъства, въпросителните около брака си остават. Ако пък е просто пиар - то певецът е постигнал целта си.

Така или иначе, след цялата тази шумотевица Азис го чака много работа, тъй като веднага след двата си концерта той ще стане част от журито на "Като две капки вода“ и по всичко личи, че интересното тепърва предстои.


