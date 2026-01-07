ЗАРЕЖДАНЕ...
|Причините дизеловото гориво да се превръща в гел и щетите, които това нанася върху двигателя
В същото време никой не се тревожи за автомобили с вътрешно горене, особено за дизелови, които също могат да пострадат от сурова зима, особено ако се движат в райони с ниски температури. В тях дизелът може да се превърне в гел, тъй като често автомобилът се оставя паркиран навън.
Как да избегнете гелирането на дизела
Подобен проблем не съществува при бензиновите двигатели, чието гориво издържа на ниски температури, но дизеловите мотори се държат много различно. Толкова много, че външният вид на цвета преминава от ярко към облачно състояние, дори когато околна температура е 0°C, и започва да придобива състояние, подобно на това на гел, пишат от automedia. Вискозитетът му се увеличава и е повече от очевидно, че променя състоянието си от резервоара до двигателя.
Това обикновено се случва, когато температурата достигне 5º C под нулата, при замръзване от -10º C. Тогава парафинът, естествен восък, присъстващ в дизела, кристализира, ставайки достатъчно голям, за да запуши горивните филтри и да ограничи потока на гориво към двигателя. В това състояние колата може да запали, дори да се движи, но с резки и забележими загуби на мощност, докато не спре, тъй като горивната помпа е претоварена и инжекторите не получават стабилно захранване, което пречи на двигателя да работи.
Сериозен проблем, но обикновено се появява при по-стари автомобили, отколкото при модерните, макар че това не е причина да не се обръща повече внимание, и това може да се реши чрез добавяне на специална добавка за зимата, която предпазва от гелиране. При по-модерните дизелови автомобили това е по-сложно, тъй като са оборудвани с високонапорна система за директно впръскване и верига за връщане на гориво. Това се връща в резервоара през тръбите, с достатъчна температура, за да нагрее тази верига.
Зимният дизел е една опция, другата е да се загрее двигателя без да се стартира
На много европейски бензиностанциите се предлага зимен дизел, с цел да се предотврати кристализацията на горивото в този тип автомобил. Петролните компании добавят химически агенти, които пазят в тайна и които позволяват на дизела да остане течен, като забавят фазата на замъгляване с около 15º, така че кристализацията на парафина да се случва от -25º C.
В централните и северните страни на континента добавените химикали са по-агресивни, за да повишат защитата на горивото. Така че, дори и дизеловата ви кола да е модерна, това не ви освобождава от опитите да я защитите, ако трябва да прекара няколко дни навън на много студени места или където температурите лесно паднат над 10º C под нулата.
В страни като Нидерландия или Швеция се използват блокови нагреватели за загряване на двигателя и горивната система, причинявайки разтваряне на парафиновите кристали. Ефективен процес, но такъв, който може да отнеме няколко часа.
