|Посегнаха на приятелката на Устата
"По принцип не обръщам много внимание на табелите за джебчии в големите европейски градове – най-много ги има в Лондон. Хем знам, че и тука ги има", разказа Устата пред "Телеграф".
По думите му кражбата е станала буквално за едно пресичане.
"Не че телефонът не е хубав, но нещата вътре те правят изключително зависим – резервации, бордни карти, банкови сметки и, разбира се, снимки и спомени. Другата грешка е, че не беше защитен с много силна парола", допълни той.
С присъщото си чувство за хумор Устата коментира случката и в социалните мрежи.
"Не случихме на професионалисти – нея ми я оставиха и сега се чудя какво да я правя", пише той. И разказва още, че след като излезли от магазин и пресекли улица, подобна по мащаб на софийската "Витошка", приятелката му усетила, че джобът ѝ е олекнал.
"Бях сигурен, че телефонът е в чантата ѝ и ѝ звъннах – даваше свободно. Когато се върнахме назад и позвъних отново, вече беше изключен. Изключително бързо реагираха".
По думите му местни хора са му казали, че в района "работят“ много румънци, които имали изградена мрежа за подобни кражби – коментар, който Устата прави с усмивка, но и с ясното съзнание колко организирани са джебчиите в големите градове.
Устата и приятелката му са били в Мадрид по повод негов концерт. Следващите му участия са планирани в Свиленград и Пазарджик, а на Свети Валентин рапърът ще пее в Амстердам.
