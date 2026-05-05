Полуфиналът на популярното шоу за имитации наближава, а зрителите ще станат свидетели на безпрецедентно зрелище с изключително трудни и атрактивни роли. Бутонът на късмета разпредели образите за решителната вечер, поставяйки на изпитание вокалните и сценични умения на претендентите за финала.

Информацията сочи, че един от най-експлозивните моменти се очаква от победителя в последния лайф Борис, който ще трябва да пресъздаде енергията на Кийт Флинт от The Prodigy.

Програмата за вечерта обещава интересни сблъсъци на стилове и поколения. Весела Бабинова ще влезе в образа на Енрике Иглесиас, а Пламена ще се изправи пред вокалните и танцови изисквания на Бионсе. Симона ще мери сили с мощния глас на Лара Фабиан, докато Дънди ще заложи на шоуто в ролята на Бритни Спиърс.

Изненадите продължават с Алекс Раева, която ще имитира Дара, и Виктор, който поема към ритъма на Джанет Джаксън. Иво Димчев ще се превъплъти в легендарния Рей Чарлз, а Емилия ще трябва да оправдае високите очаквания на публиката в образа на Софи Маринова.

Предстоящият полуфинал ще бъде решителният филтър, който ще определи фаворитите за последната вечер от сезона. Участниците ще трябва не просто да имитират, а да надскочат себе си, за да си осигурят място в големия финал.