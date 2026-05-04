Премиерската вила "Секвоя“, част от държавния комплекс "Бояна“, преминава през интензивен ремонт, за да приеме новия си обитател Румен Радев и съпругата му Десислава Радева в средата на май. Завръщането им в резиденцията се случва само четири месеца след като на 20 януари 2026 г. той подаде оставка като президент и напусна съседната вила "Калина“.

Обновяването включва пребоядисване на стени и тавани, подмяна на електрическите инсталации и санитарните помещения. Извършва се и подмяна на мебелировката, включително стари маси и столове, като ще бъде монтирана и изцяло нова спална гарнитура.

Вила "Секвоя“ остана празна, след като последният ѝ редовен стопанин Росен Желязков подаде оставка като министър-председател през декември 2025 г.. Служебният премиер Андрей Гюров не е обитавал сградата, използвайки единствено "Дом 2“ за представителни нужди. Междувременно най-луксозната постройка в комплекса вече е заета от Илияна Йотова и нейния съпруг.

Поддръжката на целия комплекс "Бояна“, който включва басейн, спортни съоръжения и мащабни паркови пространства, възлиза на малко над 2 млн. евро годишно. В тази сума се включват разходите за охрана, персонал и посрещане на чуждестранни официални делегации, пише "Уикенд".