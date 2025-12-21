ЗАРЕЖДАНЕ...
|Подиграват ли се фризьорите с Петя Дикова?
Доскоро Петя излизаше пред камери с коса на приятни вълни, която е много актуална и омекотява чертите й, или с прибрани кичури, които й придават делови вид. Внезапно обаче започна да сменя стила и всеки следващ опит да е различна изглежда все по-зле. Звездата първо се появи на екран със ситни къдрици като от кинолента от началото на 80-те, когато все още не е била родена. След това отрязаха косата й и я навиха на едри къдрици, пак в стил 80-те, но не нещо, което може да влезе в графа "Старо, но златно", а по-скоро в стил "Усмивки от старите ленти", пишат от Хотарена.
Следващата седмица Петя се появи с коса, оформена като равнобедрен триъгълник. Фризьорите час по-скоро трябва да разкрият с какво ги е обидила водещата, за да се подиграват така с нея, и да се върнат към предишния й класически стил.
