Подарък за 80 бона краси ръката на Мисис България

© Носителката на титлата "Мисис България“ Теа Нинова прикова вниманието с повече от бляскав коледен подарък за около 80 бона. Красавицата се похвали с луксозен часовник от световноизвестната марка Hublot, който мигновено предизвика вълна от коментари и завистливи погледи в социалните мрежи.



Става дума за култовия модел Big Bang - лимитирана серия, разпознаваема с масивния си корпус, бяла каишка и бял циферблат, украсени с диаманти. Под снимката Теа написа кратко, но красноречиво послание: "Благодаря ти, скъпи мой, отдавна мечтаех за този Big Bang. Според запознати цената на подобен модел може да варира между 60 и 80 хиляди лева в зависимост от вида и броя на скъпоценните камъни, инкрустирани в корпуса и каишката. Фирмата отдавна е символ на статус, класа и финансови възможности, а моделът този Big Bang е сред най-желаните в колекциите на световния елит.



От снимките става ясно, че подаръкът със сигурност не е от Дядо Коледа, а от половинката на Мисис България. Мъжът до нея, от когото тя има син, явно не е пестил средства, за да сбъдне мечтата й. Семейството е прекарало празниците в Дубай, където се намира от няколко седмици. Теа сподели кадри от разходки из емблематичните забележителности на арабския мегаполис, както и мили моменти със сина си. Лукс, слънце, скъпи подаръци и семейна идилия - празници като от приказките за Мисис България.