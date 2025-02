Почина легендарна певица, оставила ни вечни хитове

© Певицата Роберта Флак, носителка на Грами, почина на 88-годишна възраст, съобщи нейният пиар, предаде Sky News.



Американската певица беше най-известна с хитовите си песни Killing Me Softly With His Song и The First Time I Ever Saw Your Face.



"Една от най-добрите звукозаписни изпълнителки на 70-те години на миналия век почина в понеделник, заобиколена от семейството си", заяви нейният публицист Илейн Шок в изявление.



През 2022 г. Флак обяви, че страда от заболяване на моторните неврони (MND) и вече не може да пее.



Издигайки се до слава в началото на 30-те си години, Флак се превърна в успех за една нощ с песента The First Time I Ever Saw Your Face. Парчето оглавява американските класации през 1972 г., а Флак е награден с Грами.



На следващата година тя взима желаната награда за рекорд на годината на Грами за втори път с песента Killing Me Softly.