Почина легендарен актьор
Автор: Вилислава Ветренска 08:00
©
Удо Киер, немският актьор, изиграл 275 роли в холивудското и европейското кино, включително множество филми на Райнер Вернер Фасбиндер, Гус ван Сант и Ларс фон Триер, почина на 81-годишна възраст, предаде The Guardian

Киер е починал в неделя сутринта, съобщи партньорът му Делбърт Макбрайд пред Variety.

Актьорът е починал в болница в Палм Спрингс, Калифорния, съобщи в социалните мрежи неговият приятел, фотографът Майкъл Чайлдърс. Не се посочва причина за смъртта.

Известен с пронизващия си поглед, Киер често е играл злодеи, чудовища и откачени типове; многократно се е превъплъщавал във вампири и нацисти. Играл е във филми, музикални видеоклипове и видеоигри.

"Харесвам филмите на ужасите“, каза той веднъж, "защото ако играеш малки или гостуващи роли във филми, е по-добре да си зъл и да плашиш хората, отколкото да си човекът, който работи в пощата и се прибира при жена си и децата си. Публиката ще те запомни повече“.







