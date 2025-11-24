ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Пловдив
Анализите
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Музика
Личности
Културни
Кино и филми
Други
Кулинарни
|Почина легендарен актьор
Киер е починал в неделя сутринта, съобщи партньорът му Делбърт Макбрайд пред Variety.
Актьорът е починал в болница в Палм Спрингс, Калифорния, съобщи в социалните мрежи неговият приятел, фотографът Майкъл Чайлдърс. Не се посочва причина за смъртта.
Известен с пронизващия си поглед, Киер често е играл злодеи, чудовища и откачени типове; многократно се е превъплъщавал във вампири и нацисти. Играл е във филми, музикални видеоклипове и видеоигри.
"Харесвам филмите на ужасите“, каза той веднъж, "защото ако играеш малки или гостуващи роли във филми, е по-добре да си зъл и да плашиш хората, отколкото да си човекът, който работи в пощата и се прибира при жена си и децата си. Публиката ще те запомни повече“.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Нова звездна двойка се роди в България
19:04 / 23.11.2025
Днес навърши 42 години
19:01 / 23.11.2025
Димо Алексиев потъна в дългове
17:18 / 23.11.2025
Боби Михайлов похарчи 100 бона за рождения ден на Мария Петрова
17:05 / 23.11.2025
Ивка Бейбе: В момента имам връзка и с мъж, и с жена, но не се чув...
16:57 / 23.11.2025
Папи Ханс с жест към Деси Слава
16:50 / 23.11.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Десетки клиенти напуснаха заведение в Пловдив, без да си платят сметките
16:09 / 22.11.2025
Снегът дойде!
10:46 / 23.11.2025
Първата "Мис България" днес става на 73 години!
11:56 / 22.11.2025
Мира Добрева: Разбрах, че и на 50 животът може да свърши
11:28 / 22.11.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
Свали на своя телефон:
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS
Мачовете по ТВ за Android
Мачовете по ТВ за iOS