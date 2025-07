Почина големият Майкъл Мадсън

© На 67 години почина актьорът Майкъл Мадсън, известен най-вече с ролите си във филмите на Куентин Тарантино "Глутница кучета" и "Убий Бил": 2", съобщава NBC News.



Актьорът е почина в четвъртък сутринта от сърдечен арест, съобщи мениджърът му Рон Смит.



В своята актьорска кариера, продължила повече от 40 години, Мадсен има десетки роли на екрана. Но той е най-известен със сътрудничеството си с Тарантино, който му отрежда ролята на психопатичен крадец в "Глутница кучета" и на изпаднал наемен убиец в "Убий Бил 2."



"Глутница кучета", един от основополагащите независими филми на 90-те години, шокира публиката с графичното си насилие, включително със сцена, в която героят на Мадсен, г-н Блондин, отрязва ухото на полицай, докато танцува на "Stuck in the Middle With You".



Сред другите известни заглавия на Мадсен на големия екран са "Дорс", "Телма и Луиз" и "Дони Браско". Тарантино го включва в актьорския състав на кървавия уестърн "Омразната осморка" и филма от 1969 г. "Имало едно време в Холивуд".



Майкъл Мадсен е роден в Чикаго на 25 септември 1957 г. в семейството на баща пожарникар и майка режисьорка; една от неговите сестри и братя е номинираната за "Оскар" актриса Вирджиния Мадсен.



Професионалният му старт е в чикагския театър "Степенулф", където чиракува при Джон Малкович. Опитът води до малки ранни роли във филми от 80-те години като "Военни игри" и "Естествено".



В крайна сметка Мадсен пробива с "Глутница кучета" - нискобюджетен криминален трилър, който поставя началото на кариерата на Тарантино и помага за превръщането на филмовия фестивал в Сънданс в гореща холивудска точка.



Филмът също така отрежда на Мадсен трайно място в историята на киното. Садистичният и щастлив от задействането на спусъка г-н Блонд е един от 400-те номинирани в списъка на Американския филмов институт за най-великите филмови злодеи за всички времена, припомня "24 часа".