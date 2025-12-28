ЗАРЕЖДАНЕ...
|Почина Брижит Бардо
"Фондация "Брижит Бардо“ съобщава с голяма тъга за смъртта на своята основателка и президентка, мадам Брижит Бардо, световноизвестна актриса и певица, която реши да се откаже от престижната си кариера, за да посвети живота и енергията си на хуманното отношение към животните“, съобщиха от пресслужбата на фондацията.
Фондацията не уточни датата и мястото на смъртта на актрисата.
Бардо е родена на 28 септември 1934 г. в Париж. През 1948 г. постъпва в Националната висша консерватория по музика и танц, където учи три години при руския хореограф Борис Князев. В началото на кариерата си работи като модел – едва на 14 години позира за списание "Jardin de la Mode“, а през 1949 г. нейна снимка за първи път се появява на корицата на Elle.
През 1952 г. дебютира във филма в комедията "Нормандската дупка“. През 1956 г. главната ѝ роля в мелодрамата "И Бог създаде жената“ прави Бардо международно известна.
Сред популярните ѝ филми са "Парижанката“, "Да живее Мария!“, "Истината“, "Презрение“, "В случай на нещастие“, "Чалако“ и "Бабет отива на война“.
След снимките на комедията "Историята на Колин в полата“ през 1973 г., Бардо се оттегля от киното и по-късно основава фондация за правата на животните.
В продължение на близо 20-годишна кариера тя участва в над петдесет филма и записва над 70 песни
На 24 ноември вестник "Вар-Матин“ съобщи, че Бардо е била хоспитализирана в южния град Тулон. Според вестника 91-годишната актриса е била приета в болница "Сен Жан“. Причината за хоспитализацията на актрисата не бе уточнена. През октомври вестник "Nice-Matin“ също писа, че актрисата е прекарала няколко седмици в болница в Тулон поради "сериозно заболяване“.
