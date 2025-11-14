ЗАРЕЖДАНЕ...
|Пловдивчанка се превърна в копие на Преслава
Това сподели Мис България Венцислава Тафкова пред своите последователи в Инстаграм. Попитана какво според нея липсва на жените в днешно време, фолк певицата отговаря, че това е именно индивидуалността, пише Show.bg.
"Като че ли желанието да се впишат и да отговорят на определен стандарт е станало по-силно от стремежа към индивидуалност. А именно различието е това, което прави една жена наистина интересна и запомняща се. Красотата не е в копирането, а в уникалното излъчване, което всеки човек притежава“, философства Тафкова.
В същото време, самата Венцислава не демонстрира идентичността, за която апелира. На фенове им прави впечатление, че тя все повече е започнала да прилича на друга своя колежка – фолк певицата Преслава.
Визията от последните снимки в профила й наистина е копи-пейст на изпълнителката. Прическа, грим, коса, тяло, дори носле - всичко, което Тафкова сочи като "копи-пейст тенденция“ при жените, вече започва да се откроява и в собствения й "уникален“ стил.
Коментари (0)
