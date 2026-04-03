Асен Щерев е един от най-перспективните млади български модели, чийто път започва от Пловдив. Днес той успешно съчетава ролята на професионален модел с тази на откривател на таланти. Той продължава своето възходящо развитие, като вече официално е част от портфолиото на престижна модна агенция в Милано – градът, диктуващ световните тенденции.

Пробивът на Щерев не спира до подписването на договор. През месец юни той ще направи една от най-важните стъпки в кариерата на всеки професионален модел – участие в Седмицата на модата в Милано, съобщи той за читателите на Plovdiv24.bg. Поканата за събитие от такъв ранг е категорично признание за неговия потенциал, визия и професионализъм.

Припомняме интересен момент от началото на кариерата му, а именно участието му в конкурса "Мистър Планет България“, където спечели титла, но първоначално реши да се оттегли от модния подиум, за да се посвети на семейството си. Въпреки това, страстта към модата надделява и той се завърна на сцената с нова зрялост и професионализъм.

Асен Щерев често споделя в интервюта, че модата изисква сериозни усилия и постоянна подготовка, а неговият успех е пример за това как един български талант може да се превърне в разпознаваемо име на световната модна карта чрез съчетание от амбиция и усет към бизнеса.